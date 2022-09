Reprodução Aline Macedo

Waldeck Carneiro (PSB) está respirando aliviado. Depois de ter a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral — mesmo sem a apresentação de um pedido de impugnação —, o aspira a federal conseguiu reverter a situação. Ao julgar o recurso, nesta quinta-feira (22), o órgão deferiu o registro por unanimidade. Mesmo a relatora mudou o entendimento.

“Adotamos as medidas recursais cabíveis e comprovamos que estamos aptos a disputar o pleito. Jamais deixamos de fazer campanha e seguimos firmes, pois sempre estivemos confiantes na Justiça”, afirmou Waldeck.

