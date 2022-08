Reprodução Aline Macedo

O deputado estadual Rodrigo Amorim (PTB) acaba de se tornar réu pela nova lei de violência política de gênero. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral por declarações ofensivas à vereadora niteroiense Benny Briolly (PSOL), que se identifica como travesti.

Na sessão desta terça-feira (23), a desembargadora relatora Kátia Junqueira opinou pelo recebimento da denúncia, e foi acompanhada pelos colegas por unanimidade. As falas do deputado analisadas pela Justiça Eleitoral, e que agora ensejam o processo, incluem chamar a adversária política de "aberração" e de "boi zebu".

Esta nota poderá ser atualizada a qualquer momento, com defesa do parlamentar.

