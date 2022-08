Reprodução Aline Macedo

A campanha só começa oficialmente na terça-feira (16), mas o clima de eleições já está pegando fogo no Rio de Janeiro. O pré-candidato à reeleição como deputado estadual Anderson Moraes (PL) registrou no último domingo (14) uma ocorrência contra o vizinho na 16ª delegacia de polícia, ao ter o veículo de trabalho pintado de branco.

Na van do deputado não constava qualquer indicação partidária, embora estivesse escrito “2022, o ano do Brasil”. Quem prestou solidariedade ao parlamentar em sua postagem no twitter sobre o acontecido foi o vereador Carlos Bolsonaro, que disse acompanhar a sua trajetória.

“Apenas sigo seu exemplo e de seu Pai, estamos juntos nessa luta! Um abraço, conte comigo!”, respondeu Anderson.

Esse episódio é apenas um dos milhões de atos de vandalismo que a esquerda comete diariamente. Declaram-se democráticos, mas não passam de comunistas, robôs de tiranos. Não adianta, a onda patriota voltou e vamos derrotar esses bichos!👊🏻🇧🇷 pic.twitter.com/D4RVmiZXHE — Anderson Moraes (@deputadomoraes) August 15, 2022

