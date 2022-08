Reprodução Aline Macedo

Esta sexta-feira (12) foi dia de a política de Maricá prestigiar o ex-presidente da Somar, autarquia municipal de Obras, Renato Machado (PT). Os vereadores organizaram um café da manhã para o pré-candidato a deputado estadual um dia depois de estarem com o ex-prefeito e aspira a deputado federal Washington Quaquá (PT).

"Uma grande demonstração de carinho e respeito político", resumiu Machado — que corre na mesma raia da deputada Zeidan (PT). Uma reunião na quarta-feira definiu que a turma vai trabalhar ter ambos como representantes na Alerj, além de Quaquá no Congresso.

