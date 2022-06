Reprodução Aline Macedo

Em um encontro com o secretário estadual de Transportes, André Nahass, a deputada Zeidan (PT) aproveitou para articular a favor de seu projeto para expandir os limites dos vermelhinhos de Maricá. A proposta prevê um convênio entre municípios limítrofes, possibilitando que eles também possam implantar o transporte coletivo gratuito.

"Dessa forma, podemos estabelecer parcerias e facilitar o ir e vir da população dos municípios vizinhos à Maricá que já utilizam os ônibus vermelhinhos. Com essa iniciativa, seria permitido também que tenhamos uma espécie de terminal rodoviário facilitando a integração entre os ônibus das cidades", declarou Zeidan.

