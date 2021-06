Reprodução Christino Áureo busca aumentar a renda e diminuir o desemprego

A angustiante espera de vacinas não está impedindo que alguns políticos proponham projetos que, se aprovados, podem ajudar na transição para um período de mais tranquilidade, senão ainda este ano, mas em 2022. É o caso da proposta do deputado Christino Áureo (PP) que, através da Medida Provisória nº 1.045, de 27 de abril de 2021, institui o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas complementares para o enfrentamento das consequências da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) no âmbito das relações de trabalho.

De acordo com o deputado fluminense, "nosso Estado tem um mal crônico - 830 mil jovens 'nem-nem'. Por isso essa junção do meu Projeto de Lei com a Medida Provisória com que tem tudo para se transformar numa 'porta de saída' para a crise absurda de desemprego gerada pela pandemia. O que queremos com esta medida emergencial é apontar o caminho para desonerar as empresas que contratarem jovens de 18 a 29 anos e também 'prateados' com 55 ou mais. Tema que tem grande apelo em nosso Estado (embora de abrangência nacional)", diz ele, entusiasmado.

MAIS EMPREGO

O Programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego – Priore, com a finalidade de auxiliar no dinamismo da economia, pretende estimular a criação de postos de trabalho para pessoas, dinamizar o registro do primeiro emprego em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e esticar a mão para idosos que estejam sem vínculo formal de emprego há mais de seis meses. As empresas com até dez empregados, inclusive aquelas constituídas após 1º de janeiro de 2020, ficam autorizadas a contratar dois empregados nesta modalidade, desde que o projeto seja aprovado.

Exploração imobiliária

Deputado estadual Filipe Soares (DEM) recebeu denúncia de exploração imobiliária em área ambiental na Rocinha e cobra da Prefeitura do Rio empenho para demolição das construções irregulares. "Vamos esperar outra tragédia para agirmos?", questionou.

Você viu?

Sem cobrança para táxis

Projeto de lei do deputado Luiz Ramos Filho a favor dos taxistas volta à pauta hoje na Alerj depois de ter passado em primeira discussão. Projeto do parlamentar determina a suspensão da cobrança da vistoria anual para motoristas de táxi e de transporte escolar e complementar, durante o período da pandemia.

Setor de eventos mais otimista

Pesquisa realizada pela Abeoc Brasil aponta que setor de eventos se considera preparado para retorno das atividades. Entre os entrevistados, 64,28% indicaram níveis de 8 a 10 sobre a confiança na possibilidade de retomada. Apenas 3,97% das respostas apontaram avaliação zero – muito ruim.





Pré-candidato no sul fluminense

Ex-prefeito de Piraí e atual presidente da AEMERJ, Luiz Antonio já foi confirmado pelo PDT como um dos nomes pré-candidatos a deputado estadual pela legenda. O partido aposta em sua atuação forte no sul fluminense e na capital na área da saúde.