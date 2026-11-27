Foto: Divulgação Vila Kibon leva degustação de sorvetes clássicos e lançamentos de verão ao Parque Ibirapuera para celebrar os 85 anos da marca

Quase todo brasileiro guarda alguma lembrança com um sorvete da Kibon. Um Chicabon depois da escola, um Eskibon na praia, um Cornetto dividido com alguém. Aos 85 anos, a marca resolveu transformar essas memórias em passeio: neste domingo (29), leva a Vila Kibon ao Parque Ibirapuera, em São Paulo, com degustação gratuita, jogos e brindes.

A experiência fica na Arena de Eventos, em frente ao Museu Afro, a partir das 10h. Além dos sabores tradicionais, o público poderá provar os cinco lançamentos de verão, criados em parceria com Disney, Marvel, Minecraft, Bauducco e Paçoquita.

A Kibon aos 85 anos aposta na memória

O conceito do evento não deixa dúvida: "Vila Kibon, criando memórias há 85 anos". Logo na entrada, cinco cubos ilustrados contam a trajetória da marca, primeira indústria brasileira de sorvetes, segundo a própria Kibon.

Depois, vem a parte mais afetiva: a degustação de clássicos como Chicabon, Eskibon, Tablito, Fruttare e Cornetto. Para quem cresceu com esses picolés, provar de novo é quase uma viagem no tempo.

É uma estratégia conhecida, mas que funciona especialmente bem com sorvete. Poucos produtos estão tão ligados à infância, às férias e aos encontros de família.

Moana, Homem-Aranha e Minecraft

Se os clássicos falam com os adultos, os lançamentos falam com as crianças. A Kibon apostou em parcerias com personagens e marcas que fazem parte do repertório dos mais novos e o evento terá cenários para fotos inspirados em Moana, Homem-Aranha e Minecraft.

As parcerias com Bauducco e Paçoquita seguem outra lógica, a da brasilidade. São marcas que o consumidor já conhece do supermercado e que dão ao sorvete um sabor familiar antes mesmo da primeira mordida. A coluna já mostrou como a união com a Paçoquita funcionou bem para as duas marcas.

O resultado é uma vila pensada para a família inteira. O pai reencontra o Chicabon e o filho descobre o sorvete do Minecraft. Cada geração tem um motivo para estar ali.

O objetivo real: mais sorvete, mais vezes

Por trás da festa, há uma meta de negócio clara. A Kibon diz que seu propósito é ter mais brasileiros tomando mais sorvetes, mais vezes por ano. Para isso, não basta lançar sabores. É preciso criar ocasiões.

"Queremos que as pessoas descubram novos sabores e encontrem novas ocasiões para tomar sorvete", afirma Carolina Mega, head de Marketing da The Magnum Ice Cream Company no Brasil, dona da Kibon. Segundo ela, quando o consumidor associa um sabor a um momento bom, a relação com a marca continua depois do evento.

Por isso a experiência mistura degustação, roletas digitais, máquinas de garra com vales-sorvete, personalização de tirantes para celular e um lounge para descanso. A ideia é que o passeio dure, e que a lembrança vá para casa junto com o brinde.

O cuidado com a expectativa

Ações gratuitas em parques costumam atrair muita gente e a Kibon já avisa que a distribuição de sorvetes e brindes depende dos estoques e das dinâmicas de cada atração.





É um aviso importante. Em eventos desse tipo, a experiência de quem fica na fila e não ganha nada também vira lembrança, e nem sempre das boas. Organização e comunicação clara no local farão tanta diferença quanto o sabor do sorvete.

Aos 85 anos, a Kibon sabe que vende mais do que sorvete. Vende o momento em que ele é tomado. No Ibirapuera, quer criar mais alguns.

Serviço | Vila Kibon

Data: 29 de novembro de 2026 (domingo)

Horário: a partir das 10h

Local: Parque Ibirapuera, Arena de Eventos, em frente ao Museu Afro

Acesso: portão 10, pela Av. Pedro Álvares Cabral

Entrada: gratuita