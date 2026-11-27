Quase todo brasileiro guarda alguma lembrança com um sorvete da Kibon. Um Chicabon depois da escola, um Eskibon na praia, um Cornetto dividido com alguém. Aos 85 anos, a marca resolveu transformar essas memórias em passeio: neste domingo (29), leva a Vila Kibon ao Parque Ibirapuera, em São Paulo, com degustação gratuita, jogos e brindes.
A experiência fica na Arena de Eventos, em frente ao Museu Afro, a partir das 10h. Além dos sabores tradicionais, o público poderá provar os cinco lançamentos de verão, criados em parceria com Disney, Marvel, Minecraft, Bauducco e Paçoquita.
A Kibon aos 85 anos aposta na memória
O conceito do evento não deixa dúvida: "Vila Kibon, criando memórias há 85 anos". Logo na entrada, cinco cubos ilustrados contam a trajetória da marca, primeira indústria brasileira de sorvetes, segundo a própria Kibon.
Depois, vem a parte mais afetiva: a degustação de clássicos como Chicabon, Eskibon, Tablito, Fruttare e Cornetto. Para quem cresceu com esses picolés, provar de novo é quase uma viagem no tempo.
É uma estratégia conhecida, mas que funciona especialmente bem com sorvete. Poucos produtos estão tão ligados à infância, às férias e aos encontros de família.
Moana, Homem-Aranha e Minecraft
Se os clássicos falam com os adultos, os lançamentos falam com as crianças. A Kibon apostou em parcerias com personagens e marcas que fazem parte do repertório dos mais novos e o evento terá cenários para fotos inspirados em Moana, Homem-Aranha e Minecraft.
As parcerias com Bauducco e Paçoquita seguem outra lógica, a da brasilidade. São marcas que o consumidor já conhece do supermercado e que dão ao sorvete um sabor familiar antes mesmo da primeira mordida. A coluna já mostrou como a união com a Paçoquita funcionou bem para as duas marcas.
O resultado é uma vila pensada para a família inteira. O pai reencontra o Chicabon e o filho descobre o sorvete do Minecraft. Cada geração tem um motivo para estar ali.
O objetivo real: mais sorvete, mais vezes
Por trás da festa, há uma meta de negócio clara. A Kibon diz que seu propósito é ter mais brasileiros tomando mais sorvetes, mais vezes por ano. Para isso, não basta lançar sabores. É preciso criar ocasiões.
"Queremos que as pessoas descubram novos sabores e encontrem novas ocasiões para tomar sorvete", afirma Carolina Mega, head de Marketing da The Magnum Ice Cream Company no Brasil, dona da Kibon. Segundo ela, quando o consumidor associa um sabor a um momento bom, a relação com a marca continua depois do evento.
Por isso a experiência mistura degustação, roletas digitais, máquinas de garra com vales-sorvete, personalização de tirantes para celular e um lounge para descanso. A ideia é que o passeio dure, e que a lembrança vá para casa junto com o brinde.
O cuidado com a expectativa
Ações gratuitas em parques costumam atrair muita gente e a Kibon já avisa que a distribuição de sorvetes e brindes depende dos estoques e das dinâmicas de cada atração.
É um aviso importante. Em eventos desse tipo, a experiência de quem fica na fila e não ganha nada também vira lembrança, e nem sempre das boas. Organização e comunicação clara no local farão tanta diferença quanto o sabor do sorvete.
Aos 85 anos, a Kibon sabe que vende mais do que sorvete. Vende o momento em que ele é tomado. No Ibirapuera, quer criar mais alguns.
Serviço | Vila Kibon
Data: 29 de novembro de 2026 (domingo)
Horário: a partir das 10h
Local: Parque Ibirapuera, Arena de Eventos, em frente ao Museu Afro
Acesso: portão 10, pela Av. Pedro Álvares Cabral
Entrada: gratuita