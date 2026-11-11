Foto: Divulgacao Aula na praia: Aulas de yoga, funcional e alongamento nos espaços da TotalPass são gratuitas, inclusive para quem não tem o benefício

Yoga ao nascer do sol em Ipanema, treino funcional na Barra, beach tennis em Pituaçu. A orla sempre foi a academia a céu aberto de cariocas e soteropolitanos. Agora, uma marca quer fazer parte dessa rotina. A TotalPass, plataforma de bem-estar oferecida como benefício por empresas, inaugura nesta semana 11 espaços em quiosques das praias do Rio de Janeiro e de Salvador, com aulas gratuitas abertas à população.

No Rio, são 10 quiosques em Copacabana, Ipanema e Barra da Tijuca, em parceria com a Orla Rio e com apoio da Secretaria Municipal de Esportes. Em Salvador, a Casa TotalPass fica na orla de Pituaçu, com quatro quadras de areia, numa parceria com a Orla Brasil. A programação inclui funcional, yoga, alongamento, dança e clínicas de vôlei, beach tennis e futevôlei.

Por que a TotalPass foi para a praia

A TotalPass vive, principalmente, dentro do celular. É um aplicativo que dá acesso a academias e estúdios e chega ao usuário como benefício da empresa na qual ele trabalha. Muita gente usa o serviço sem ter qualquer contato direto com a marca.

Os quiosques mudam isso. Pela primeira vez, a TotalPass ganha um endereço na paisagem mais simbólica das duas cidades. Quem passa pela orla passa a ver a marca e não apenas o logotipo da academia em que treina.

O modelo já foi testado em São Paulo. Segundo a empresa, a Orla TotalPass, no Parque Villa-Lobos, recebeu mais de 790 mil visitantes e registrou mais de 7 mil participações em aulas gratuitas em nove meses. Foi esse resultado que levou o formato para a praia.

Grátis, mas com cadastro

As aulas são abertas a todos, inclusive a quem não tem o benefício. Há um detalhe importante, porém: o agendamento é feito pelo aplicativo da TotalPass, com um cadastro gratuito.

Isso não diminui o valor da iniciativa, mas ajuda a entender a estratégia. A experiência gratuita na praia funciona como porta de entrada para a plataforma. Quem baixa o app para reservar uma aula de yoga passa a conhecer o serviço e, quem sabe, a pedir o benefício na empresa onde trabalha.

É uma troca clara e, para o público, vantajosa: a pessoa ganha uma aula gratuita e a marca ganha a chance de ser conhecida.

A orla virou vitrine

O movimento também diz muito sobre o momento das cidades. As praias e os parques administrados por concessionárias passaram a funcionar como espaços de experiência para marcas.

O presidente da Orla Rio e da Orla Brasil, João Marcello Barreto, não esconde isso. Para ele, a ideia é transformar a orla em um ponto de encontro que crie "o ambiente perfeito para marcas se conectarem genuinamente com a comunidade à beira-mar".

O equilíbrio, aqui, é o que importa. Quando a presença da marca vem acompanhada de um benefício real, como aulas gratuitas num espaço público, todo mundo ganha.

O crescimento por trás da estratégia

A expansão acontece num momento de alta para a empresa. Segundo a TotalPass, a rede de academias parceiras no Brasil passou de 25 mil, no fim de 2025, para 40 mil em outubro de 2026. O faturamento cresceu 95% no primeiro semestre, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os dados internos também apontam um crescimento dos esportes de areia na plataforma, o que explica a aposta em vôlei, beach tennis e futevôlei em Salvador.

A empresa, que faz parte do grupo Bio Ritmo/Smart Fit, trata os novos espaços como um teste. "A participação do público e os resultados dessas iniciativas vão orientar a escolha de novas regiões", afirma Felipe Calbucci, CEO da TotalPass para a América Latina.

O que fica para quem trabalha com marca

A primeira lição é que marcas digitais também precisam de presença física. Um aplicativo pode ser útil, mas é na experiência concreta que ele ganha rosto, voz e memória.





A segunda é que a gratuidade pode ser uma estratégia inteligente, desde que o benefício seja real. Quando o público sente que ganhou algo, a relação com a marca começa de um jeito mais positivo.

A TotalPass saiu da tela e foi para a areia. Se der certo, a próxima aula de yoga na praia pode ser o primeiro contato de muita gente com uma marca que, até agora, só existia no celular.