Foto: Divulgação Vindo da BETC Havas, Allan Panza é o novo CRO da Propeg e se reporta diretamente ao CEO, Vitor Barros

A Propeg anunciou nesta segunda-feira (9) a contratação de Allan Panza como Chief Revenue Officer (CRO). O cargo é inédito na agência e tem uma missão clara: trazer novos anunciantes para a casa. Panza se reporta diretamente ao CEO, Vitor Barros.

Quem é Allan Panza

Panza chega da BETC Havas, na qual era Head of Growth & New Business, área dedicada ao crescimento e à prospecção de clientes. Em mais de 20 anos de carreira, também foi CEO e VP de Mídia da Garage Propaganda e Country Manager da Sizmek Brasil e da Rocket Fuel.

É um perfil mais ligado a mídia, dados e mensuração do que à criação. E isso diz bastante sobre o momento.

O que um cargo de receita revela

Na tradução livre, CRO é o diretor de receita, responsável pelo crescimento do faturamento. Em agências, essa função costumava ficar espalhada entre a diretoria e as equipes de atendimento.

Ao criar uma cadeira só para isso, a Propeg assume algo que o mercado nem sempre diz em voz alta: boas ideias já não bastam para conquistar clientes. É preciso método, relacionamento e uma estratégia própria para crescer.

"Criar a posição de CRO deixa claro para onde a Propeg está indo: queremos estar ao lado de marcas que buscam criatividade com impacto nos negócios", afirma Vitor Barros.

A independência como argumento de venda

Panza aposta na independência da agência como diferencial. "A Propeg tem uma combinação rara no mercado: é uma agência que soma a agilidade das independentes com a solidez das multinacionais, e com muita brasilidade", diz.





O discurso tem encontrado eco entre anunciantes que buscam proximidade e decisões mais rápidas. O desafio do novo executivo será transformar esse argumento em contratos.