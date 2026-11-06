Foto: Divulgação Hellmann’s aposta na campanha “Só a Verdadeira faz História” para reforçar a preferência dos brasileiros e celebrar mais de 60 anos no país

Qual é a sua maionese preferida? A Hellmann’s fez essa pergunta aos brasileiros e a resposta foi a esperada por ela: 83% dos consumidores de maionese ouvidos pela Opinion Box escolheram a marca. O dado faz parte da campanha “Só a Verdadeira faz História”, a maior da Hellmann’s em 2026.

O curioso não é o resultado, mas o esforço. A marca já detém 63% de participação em valor no mercado brasileiro de maionese, segundo a Nielsen. Por que uma líder tão confortável sente necessidade de lembrar a todos que é a preferida?

Hellmann’s já é líder. Por que precisa dizer isso?

Porque liderança não é título vitalício. Ela se renova a cada compra, e o consumidor tem cada vez mais opções na gôndola, de marcas concorrentes a versões mais baratas.

A própria marca parece saber disso. “A preferência não se conquista da noite para o dia: ela é renovada a cada escolha, a cada experiência e a cada nova geração”, afirma Carolina Riotto, vice-presidente de Marketing de Unilever Foods e Food Solutions para a América Latina.

E os números mostram que a Hellmann’s não está parada. Em 2025, a marca cresceu 15,9% em valor, acima dos 13,5% registrados pela categoria, ainda segundo a Nielsen. Ou seja: além de líder, segue ganhando espaço.

Quando a pesquisa vira narrativa

Pesquisas encomendadas por marcas são uma ferramenta conhecida da comunicação. Elas transformam percepções em números, e números viram manchete com facilidade.

Para isso funcionar, porém, a transparência é essencial. Nesse ponto, a Hellmann’s faz a lição de casa. A metodologia está detalhada: 1.170 entrevistas online, realizadas em agosto de 2026, com pessoas de 18 anos ou mais, de todas as classes sociais e regiões do país.

Vale notar um detalhe importante. Os 83% se referem aos consumidores de maionese entrevistados, e não a toda a população. Também não é uma pesquisa independente: foi feita no contexto da campanha da marca. Nada disso invalida o dado, mas ajuda o leitor a entender o que ele mede.

Sabor, confiança e o peso de ser “a primeira”

Entre quem escolheu a Hellmann’s como preferida, o sabor aparece como principal motivo (79%), seguido pela qualidade (70%) e pela textura e cremosidade (50%). É um lembrete de que, no fim, a relação com uma marca de alimentos começa no prato.





Outro ativo é a confiança. Segundo o Relatório Especial 2026 do Edelman Trust Barometer, 91% dos brasileiros consideram a confiança na marca um critério importante ou decisivo na hora da compra, quase o mesmo peso da qualidade do produto (92%). Na pesquisa da Opinion Box, 93% de quem conhece a Hellmann’s diz confiar nela.

Há ainda o pioneirismo: 70% dos consumidores de maionese ouvidos consideram a Hellmann’s a primeira maionese do Brasil. Não por acaso, a campanha se apoia em três palavras: a primeira, a preferida e a verdadeira.

O risco de viver só de história

Mais de 60 anos no Brasil são um patrimônio enorme. Mas também trazem um desafio: marcas tradicionais correm o risco de ser vistas como coisa do passado, especialmente pelas novas gerações.

A Hellmann’s sabe disso e aposta na inovação, com novos sabores, formatos e ocasiões de consumo. “Em Hellmann’s, não esperamos que as tendências se consolidem para começar a inovar”, diz Riotto.

É o equilíbrio certo. A história dá credibilidade, mas é a novidade que mantém a marca na conversa. Uma sem a outra não sustenta a liderança por muito tempo.

O que fica para quem trabalha com marca

A primeira lição é que liderança precisa ser comunicada, mesmo quando parece óbvia. Quem não conta a própria história deixa espaço para outros contarem.





A segunda é que dados só fortalecem uma marca quando são apresentados com clareza. Mostrar a metodologia e as bases da pesquisa não enfraquece o resultado. Pelo contrário: protege a credibilidade.

A Hellmann’s não precisa provar que existe. Precisa provar, todos os dias, que continua sendo escolhida. E, ao que tudo indica, sabe disso melhor do que ninguém.