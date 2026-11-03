Foto: Divulgação Parceria entre Ambev e Smart Fit oferece frete grátis em cervejas sem álcool pelo Zé Delivery e benefícios para novos alunos da academia até 7 de novembro

Durante muito tempo, cerveja e academia ficaram em lados opostos da rotina. Uma era a recompensa do fim de semana, a outra, a penitência da segunda-feira. A Ambev quer acabar com essa separação. Em parceria com a Smart Fit, a cervejaria conecta a cerveja sem álcool ao treino numa ação que vai até o próximo sábado (7).

A mecânica é simples. Maiores de 18 anos ganham frete grátis ao comprar cervejas sem álcool pelo Zé Delivery e recebem cupons para a Smart Fit: sete dias de acesso gratuito ou desconto no plano FIT, válidos para novos alunos em unidades selecionadas. A iniciativa faz parte do Mês de Responsa, campanha da Ambev sobre consumo responsável.

O desconto é modesto. O recado, nem tanto.

Por que a cerveja sem álcool foi parar na academia

A resposta está nos números da própria Ambev. O segmento que a empresa chama de Wellness, que reúne cervejas zero álcool, de baixa caloria, sem glúten e com ingredientes funcionais, cresceu mais de 157% no terceiro trimestre de 2026.

É um crescimento que não se explica por moda passageira. "A busca por escolhas equilibradas deixou de ser um movimento de nicho para se consolidar como parte do estilo de vida contemporâneo", afirma Anna Paula Alves, diretora de Categoria Cervejeira da Ambev.

Se o consumidor mudou, a cervejaria precisa estar onde ele está. E, cada vez mais, ele está na academia.

A cerveja quer ser ritual, e não só bebida

O movimento mais interessante não está no produto, mas no que ele representa. A cerveja sempre vendeu muito mais do que líquido: vendeu o encontro, o brinde, a conversa no fim do dia.

A versão sem álcool permite que esse ritual chegue a momentos em que antes não cabia. O happy hour depois do treino, o encontro do grupo de corrida no domingo de manhã, a comemoração de quem acordou cedo e não quer perder o dia seguinte.

Em outras palavras, a Ambev não quer convencer ninguém a trocar o treino pela cerveja. Quer que a cerveja passe a fazer parte do treino.

Uma parceria em que todos ganham

Para a Smart Fit, a ação é uma porta de entrada para novos alunos. Sete dias grátis é um convite de baixo risco para quem ainda não decidiu se matricular.

Para a Ambev, a vantagem é dupla. A marca se associa a um ambiente de saúde e disciplina e, de quebra, leva o consumidor para o Zé Delivery, o aplicativo de entregas da própria companhia.

É o tipo de parceria em que cada lado empresta ao outro aquilo que não tem. A academia empresta a credibilidade do bem-estar. A cervejaria empresta o prazer de socializar.

A linha fina da responsabilidade

Há, porém, uma tensão que não dá para ignorar. Por mais que o foco seja a versão sem álcool, quem aparece dentro da academia é uma fabricante de cerveja.

A Ambev tem argumentos sólidos. A ação está dentro de uma campanha de consumo responsável, é restrita a maiores de 18 anos e promove justamente a escolha sem álcool. Ainda assim, a credibilidade dependerá de manter essa fronteira bem clara.

Quanto mais a comunicação reforçar a autonomia do consumidor, como sugere a própria Ambev, mais a parceria soará como incentivo a escolhas equilibradas e menos como uma cervejaria tentando entrar em território alheio.

O que fica para quem trabalha com marca

A primeira lição é que mudanças de comportamento abrem espaço para alianças improváveis. Cerveja e academia pareciam inimigas. Hoje, falam com o mesmo consumidor que quer treinar sem abrir mão da vida social.





A segunda é que uma nova categoria precisa de novos lugares. A cerveja sem álcool não cresce se continuar presa às mesmas ocasiões da cerveja tradicional. Precisa encontrar momentos próprios.

A Ambev aposta que o brinde também pode acontecer depois do agachamento. Se o consumidor concordar, a academia pode virar o novo bar, só que sem ressaca.