Foto: Divulgação faro.ag foi responsável pelo planejamento e execução do evento de lançamento da nova barra proteica da Nutrata em parceria com a Nestlé

Durante décadas, Prestígio foi o chocolate do lanche da tarde, da sobremesa improvisada e da gaveta escondida no trabalho. Agora, ele quer entrar na mochila da academia. A Nutrata, empresa de nutrição esportiva, lançou a barra de proteína Prestígio, criada em parceria com a Nestlé.

O lançamento aconteceu em outubro, no SkyHall, em São Paulo, num evento produzido pela agência faro.ag com ambientação tropical e praiana, bar temático e cardápio exclusivo. O coco, ingrediente que é a marca registrada do chocolate, virou cenário. Mas o mais interessante não está na festa. Está no que o produto revela sobre o momento do mercado.

Por que a barra de proteína Prestígio faz sentido

A proteína virou a palavra mágica da prateleira. Segundo a Worldpanel by Numerator, as vendas de produtos com proteína adicionada cresceram 12% em valor no último ano. Eles já chegam a 12,8 milhões de casas, ou 21% dos lares brasileiros. A Geração Z lidera o consumo.

Nesse cenário, há uma enxurrada de lançamentos com nomes parecidos, embalagens parecidas e promessas parecidas. Para se destacar, não basta ter proteína. É preciso ser lembrado.

É aí que entra o Prestígio. O consumidor não precisa experimentar a barra para imaginar o sabor. Ele já sabe como é e isso encurta muito o caminho até a compra.

O doce aprendeu a falar de treino

O nome técnico desse tipo de acordo é cobranding: duas marcas assinam juntas o mesmo produto. A Nutrata entra com a fórmula e o conhecimento do mercado esportivo. A Nestlé entra com uma marca que o brasileiro conhece desde criança.

Não é a primeira vez. Em fevereiro, as duas empresas já tinham lançado uma barra com o Charge, outro chocolate da Nestlé. Além disso, na primeira quinzena de outubro, a coluna mostrou o Leite Moça virando cosmético em parceria com a L’Occitane au Brésil.

O padrão é claro. A Nestlé tem levado suas marcas de confeitaria para territórios novos, sem precisar fabricar um único item fora da sua especialidade. Quem fabrica é o parceiro. Ela empresta o que tem de mais valioso: a familiaridade.

O lançamento como vitrine

O evento no SkyHall segue uma lógica comum em lançamentos desse tipo. Antes de chegar ao consumidor final, o produto precisa conquistar varejistas, parceiros e formadores de opinião.

A ambientação de praia tenta traduzir a ideia de leveza que a marca quer associar à barra. Faz sentido: um produto que nasce do coco combina mais com verão e calor do que com o clima de suor e esforço que costuma acompanhar os suplementos.

É uma forma de dizer que a barra não é só para atletas. É para quem quer um lanche prático e gostoso, com algum benefício a mais.

“Nosso papel foi transformar o conceito do lançamento em uma experiência completa para os convidados”, afirma Guilherme Stucchi, CEO da agência. A proposta, segundo ele, era criar “um ambiente leve, próximo e memorável”.

O dilema: saudável ou guloseima?

É aqui que mora o desafio. Ao usar o nome de um chocolate, a barra herda o desejo, mas também herda a dúvida. Afinal, o consumidor compra um suplemento ou um doce com outra embalagem?

A própria Worldpanel aponta que o comprador de produtos com proteína está mais racional. "Os consumidores estão mais racionais e atentos ao que está no rótulo", afirma Daniela Jakobovski, diretora de contas da empresa.

Ou seja, o nome famoso abre a porta, mas não garante a recompra. Quem vira a embalagem para ler a tabela nutricional vai decidir se volta ou não. O sabor de Prestígio pode vender a primeira barra. A segunda depende do que está escrito no verso.

O que fica para quem trabalha com marca

A primeira lição é que, em categorias saturadas, uma marca conhecida funciona como atalho. Ela resolve em segundos o que levaria meses de investimento em comunicação para construir.





A segunda é que esse atalho tem limite. Quando o produto promete saúde, a transparência precisa ser tão forte quanto o apelo do nome.

Prestígio passou a vida inteira sendo o chocolate que a gente come sem pensar muito. Na nova fase, o desafio é outro: continuar irresistível para quem agora lê o rótulo antes de abrir a embalagem.