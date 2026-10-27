Foto: Reprodução/Vídeo Samsung Comercial do Galaxy Z Fold 8 mostra uma maçã que tenta dobrar e não consegue, em provocação ao iPhone Duo

Na publicidade, poucas oportunidades são tão tentadoras quanto o tropeço do concorrente. A Samsung sabe disso. Três dias depois de o iPhone Duo chegar aos compradores, cercado de relatos de telas rachadas, a marca sul-coreana lançou um comercial para lembrar que vende celulares dobráveis há anos.

No filme do Galaxy Z Fold 8, uma maçã verde é fatiada e uma das rodelas tenta se dobrar como um celular, sem sucesso. A assinatura, "anos à frente nos dobráveis", completa a provocação. A Apple afirma que só um pequeno número de unidades foi afetado e está trocando os aparelhos com defeito.

Por que a provocação ao iPhone Duo funciona

O filme resume em poucos segundos uma comparação que, de outro jeito, exigiria uma tabela de especificações. Não é preciso entender de tecnologia para rir da maçã que não dobra.

Os números reforçam a piada. Segundo a Samsung, o Fold 8 tem 9,7 mm de espessura fechado e pesa 201 gramas, contra 11,3 mm e 254 gramas do iPhone Duo. A Samsung vende dobráveis desde 2019, enquanto a Apple só apresentou o seu em setembro deste ano.

O mercado chama esse tipo de anúncio de publicidade comparativa: a marca coloca seu produto lado a lado com o do concorrente. No Brasil, o Código do Conar permite a comparação, desde que seja objetiva e possa ser comprovada.





E o momento escolhido foi certeiro. A Samsung lançou o filme quando a atenção sobre o rival estava no auge.

Uma rivalidade que o público adora

Não é a primeira vez. Durante a apresentação do iPhone Duo, em setembro, a Samsung já tinha brincado nas redes com a demora da Apple. Na Nova Zelândia, a marca chegou a fazer um vídeo com um morador chamado Tim Cook, xará do presidente da Apple, elogiando o Fold 8.

A Apple também conhece bem esse jogo. Nos anos 2000, ficou famosa a campanha em que um jovem descolado representava o Mac e um senhor engravatado e atrapalhado fazia o papel do PC.

Rivalidades assim rendem conversa, memes e compartilhamentos. Para o público, é quase um esporte acompanhar quem vai dar a próxima alfinetada.

Quem provoca também vira alvo

Só que esse jogo tem volta. A própria Samsung já foi provocada pela chinesa Honor, que comparou a bateria do seu dobrável com a do Galaxy Z Fold 8 Ultra, e pela Oppo, que exibiu a dobra quase invisível da sua tela ao lado do vinco bem marcado de um modelo anterior da Samsung.

Há ainda uma ironia que muita gente lembra. Em 2019, o primeiro Galaxy Fold teve o lançamento adiado depois que unidades de teste apresentaram problemas na tela. Ou seja, a Samsung também passou pela fase de aprender com o primeiro dobrável.

Nem tudo favorece o Fold 8, aliás. O iPhone Duo tem certificação IP68, que indica maior proteção contra poeira e água, enquanto o aparelho da Samsung tem IP48, com proteção mais limitada contra poeira. Quem compara precisa estar preparado para ser comparado.

Estar "anos à frente" tem prazo de validade

O argumento de que a Samsung está "anos à frente" é verdadeiro hoje. Mas é uma vantagem que diminui a cada lançamento.

A Apple tem um histórico conhecido de chegar depois e ganhar mercado. O iPhone não foi o primeiro smartphone, e o Apple Watch não foi o primeiro relógio inteligente. Mesmo com os problemas, a procura pelo iPhone Duo fez a empresa aumentar suas metas de produção, e o aparelho custa a partir de R$ 21.999 no Brasil, mais que o dobro do Fold 8, vendido na faixa dos R$ 10 mil.

Ou seja, o consumidor da Apple não parece ter desistido do dobrável por causa de uma rachadura. Defeitos de primeira geração costumam ser corrigidos e a piada de hoje pode não funcionar no próximo lançamento.

O que fica para quem trabalha com marca

A primeira lição é que a publicidade comparativa funciona quando une humor, dados verificáveis e o momento certo. O comercial da Samsung tem os três.





A segunda é que provocar o concorrente é um recurso, não uma estratégia de longo prazo. Uma marca que se define pelo erro do outro corre o risco de ficar sem assunto quando o outro acerta.

A maçã não dobrou desta vez. No mercado de tecnologia, porém, quem ri por último costuma ser quem aprende mais rápido.