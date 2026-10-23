Foto: Divulgação Moschino Beauty e Fini se unem em parceria especial para o lançamento de Toy 2 Gummy e Yummy

De um lado, o ursinho que estampa os frascos de perfume da grife italiana, vendidos por até R$ 699. Do outro, o ursinho de gelatina que qualquer brasileiro já comprou na fila do caixa. A união parece improvável, mas Moschino e Fini decidiram juntar os dois para lançar no Brasil as fragrâncias Toy 2 Gummy e Toy 2 Yummy.

Os perfumes chegam em outubro à Sephora, à Época Cosméticos, à Beleza na Web e a perfumarias selecionadas, com preços de R$ 399 a R$ 699. Para a parceria, a Fini criou duas versões exclusivas dos seus ursinhos de gelatina, inspiradas no visual das novas fragrâncias: uma de 80 gramas, produzida no Brasil, e um ursinho gigante de 900 gramas, importado da Espanha. Os doces acompanham os perfumes em kits para influenciadores, pop-ups e ações nas lojas.

Por que Moschino e Fini combinam tão bem

Nem toda parceria entre marcas precisa ser explicada. Algumas fazem sentido no primeiro olhar, e esta é uma delas. O ursinho é o símbolo das duas. O resto da conversa acontece sozinho.

A Moschino construiu sua fama no luxo irreverente, que brinca com objetos do cotidiano e com a cultura pop. A Fini vive do lúdico, das cores e da memória de infância. As duas falam de diversão, só que em faixas de preço muito diferentes.

É justamente esse contraste que torna a ideia interessante. A bala funciona como uma porta de entrada: aproxima do público brasileiro um universo de luxo que, para muita gente, ainda é distante.

O que o perfume Moschino e a bala Fini ganham juntos

Para a Fini, o ganho é de território. A parceria marca a entrada da fabricante de doces no universo da beleza e da perfumaria, e a empresa diz que o movimento faz parte da estratégia de ampliar sua atuação para novos espaços de consumo. Estar ao lado de uma grife italiana, numa prateleira premium, é um atalho para ser vista de outro jeito.

Para a Moschino, o ganho é de familiaridade. Uma marca estrangeira que chega com perfume novo precisa de algo que o consumidor local reconheça na hora. O ursinho de gelatina cumpre esse papel melhor do que qualquer explicação sobre notas cítricas e amadeiradas.

Uma collab pensada como experiência

A edição especial dos ursinhos tem um destino específico. Ela foi criada para os kits enviados a influenciadores e formadores de opinião, além das ativações da marca durante o lançamento.

O ursinho gigante de 900 gramas, por exemplo, tem tudo para render bons vídeos de unboxing, aquele formato em que alguém abre um presente diante da câmera. É uma estratégia comum em lançamentos de beleza, que costumam ganhar força primeiro nas redes sociais.

Para o público em geral, o contato com a parceria acontece nos pop-ups dos perfumes e nos pontos de venda da Moschino Beauty, que terão ações durante o lançamento. Algumas lojas também contarão com ativações exclusivas.

Gabriela Guerreiro, diretora de marketing da Fini para a América do Sul, define a parceria como o encontro de marcas que sabem “transformar produtos em experiências memoráveis”. É essa a aposta: fazer da chegada dos perfumes um momento para ser vivido, e não apenas um novo frasco na prateleira.

A doçura virou tendência na perfumaria

O momento é favorável. Os perfumes gourmands, que lembram comida e doces, estão em alta. A consultoria Mintel aponta que a participação desse estilo nos lançamentos globais subiu sete pontos percentuais entre 2022 e 2024.

O Toy 2 Gummy segue essa linha, com notas doces e cremosas. A estética de loja de doces, que o mercado chama de candy shop, também combina com uma geração que descobre perfume pelas redes sociais e escolhe fragrâncias pela embalagem tanto quanto pelo cheiro.

Não por acaso, a mesma semana trouxe o pudim da L’Occitane au Brésil virando cosmético. A perfumaria brasileira está cada vez mais perto da confeitaria.

O que fica para quem trabalha com marca

A primeira lição é que uma boa parceria começa por um símbolo em comum. Quando a ligação entre as marcas é evidente, a comunicação fica mais simples e o público entende a proposta sem esforço.





A segunda é que, em lançamentos, a experiência conta tanto quanto o produto. Kits, pop-ups e ativações criam conversa antes mesmo da primeira borrifada. O marketing de influência ajuda a levar essa conversa mais longe.

Moschino e Fini colocaram dois ursinhos famosos lado a lado e o encontro é irresistível. Agora é ver se essa doçura vai conquistar também quem passa pela perfumaria.