Foto: Divulgação A campanha da Kopenhagen resgata a relação de Edson Celulari com a marca e transforma lembranças compartilhadas com Enzo em estratégia de comunicação

O Dia dos Pais deixou de ser apenas uma oportunidade para vender produtos. Em 2026, as campanhas mostram que as marcas entenderam uma mudança importante no comportamento do consumidor: antes de convencer pela promoção, é preciso criar identificação. A disputa pela atenção passa menos pelo preço e mais pela capacidade de transformar um presente em uma história.

Não por acaso, saúde, longevidade, tecnologia, memória afetiva e experiências dominam as principais campanhas da temporada. Em vez de retratar apenas a figura tradicional do pai, as marcas procuram falar sobre legado, rotina, bem-estar e conexões familiares.

A estratégia acompanha um consumidor mais racional. Pesquisa da Hibou Pesquisas & Insights, em parceria com a Score Agency, mostra que 46% dos brasileiros pretendem comprar presentes para o Dia dos Pais. Ao mesmo tempo, 34% afirmam que o orçamento está mais apertado do que no ano passado, enquanto 42% pretendem manter o mesmo nível de gastos. O levantamento revela ainda que 51% priorizam qualidade, contra 40% que colocam o preço como principal fator de decisão — o cenário indica que valor percebido pesa mais do que descontos isolados.

Urban e Gustavo Borges

A Urban, marca da Aramis Inc., traduz essa mudança ao construir sua campanha em torno da longevidade. Em vez de destacar apenas roupas tecnológicas, escolheu o medalhista olímpico Gustavo Borges e seu filho, Luiz Gustavo Borges, para representar uma relação construída por disciplina, cuidado e qualidade de vida.





Sob o conceito "Longevidade é olhar para o futuro", a campanha mostra que tecnologia têxtil, conforto e funcionalidade deixam de ser diferenciais técnicos para se transformar em ferramentas que acompanham um novo estilo de vida masculino. Mais do que vender uma coleção, a Urban procura vender uma ideia: cuidar do corpo hoje significa construir o legado de amanhã.

INSIDER e Jullio Reis

A INSIDER segue caminho semelhante, mas utiliza outra narrativa. Com o ator Jullio Reis, a marca apresenta a campanha "Algumas bases você leva para a vida" e estabelece um paralelo entre os valores transmitidos pelos pais e as chamadas roupas-base: peças versáteis capazes de acompanhar diferentes momentos da rotina.

Foto: Divulgação Jullio Reis protagoniza campanha de Dia dos Pais da INSIDER





A estratégia conversa diretamente com um dado interno da empresa: na campanha do ano passado, a categoria masculina registrou crescimento médio de 52,3% nos pedidos na semana anterior ao Dia dos Pais, impulsionada justamente por produtos funcionais. Ao organizar kits por ocasião de uso — trabalho, lazer, treino ou esporte —, a marca mostra como a funcionalidade passou a ocupar espaço equivalente ao da emoção na comunicação.

Kopenhagen reúne Edson e Enzo Celulari

Enquanto algumas marcas olham para o futuro, a Kopenhagen aposta no passado. Ao reunir Edson Celulari e Enzo Celulari pela primeira vez em uma campanha da marca, a empresa ativa lembranças construídas ao longo de décadas. Edson retorna mais de dez anos depois de suas últimas campanhas para a Kopenhagen, enquanto Enzo já faz parte do time de criadores da marca.

O resultado é uma narrativa que mistura história real, memória afetiva e continuidade de gerações ao utilizar o próprio patrimônio emocional da marca como diferencial competitivo.

História

Neste cenário, percebe-se que o presente continua importante, mas a história vale ainda mais. As campanhas deste Dia dos Pais mostram que o marketing caminha para um novo equilíbrio. Os produtos ainda são protagonistas das vendas, mas as histórias passaram a ser protagonistas da comunicação.





Marcas que conseguem transformar uma camiseta em símbolo de legado, um chocolate em lembrança de infância ou uma peça tecnológica em sinônimo de qualidade de vida criam conexões muito mais duradouras do que qualquer promoção.

O maior presente talvez seja justamente esse: fazer o consumidor enxergar que aquilo que leva para casa representa muito mais do que um produto. Representa uma memória, um valor ou uma história capaz de atravessar gerações.