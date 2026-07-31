Foto: Divulgação Criada pela agência NOVA, a campanha do SEST SENAT reforça que proteger crianças e adolescentes é uma responsabilidade coletiva

Existe um desafio que toda campanha de impacto social precisa enfrentar: como sensibilizar as pessoas para um problema grave sem transformar a dor em espetáculo? A nova campanha do SEST SENAT contra a exploração sexual de crianças e adolescentes mostra que existe um caminho possível. E ele passa pela comunicação com propósito.

Desenvolvida pela agência NOVA, a iniciativa parte de uma escolha estratégica que merece atenção do mercado. Em vez de recorrer a imagens fortes para provocar indignação imediata, a campanha aposta na animação, em uma narrativa sensível e em uma presença consistente em diferentes plataformas para construir uma mensagem capaz de informar, emocionar e mobilizar.

Mais do que uma campanha institucional, o projeto representa uma mudança na forma como temas socialmente delicados tem sido tratados pela publicidade.

Sensibilizar sem chocar

Durante muitos anos, campanhas de conscientização acreditavam que o impacto visual era o caminho mais rápido para despertar atenção. Embora essa estratégia tenha produzido resultados em alguns momentos, ela também criou um efeito colateral: a banalização de imagens de violência e sofrimento.

A campanha do SEST SENAT segue outra direção. Guiada pelo conceito "Proteger uma criança é iluminar o futuro", a comunicação utiliza recursos simbólicos para construir uma narrativa que convida à reflexão sem explorar o trauma. A escolha da animação reforça esse posicionamento ao tornar a mensagem acessível para diferentes públicos sem perder a seriedade do tema.

É uma demonstração de que campanhas sociais podem emocionar pela empatia — e não apenas pelo choque.

Série "Proteção é dever de todos"

Outro aspecto relevante está na estratégia de distribuição da campanha. A série "Proteção é dever de todos", disponível no Globoplay, ganha reforço com mídia out of home na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, além de filmes e conteúdos digitais no YouTube e nas plataformas da Meta.

Essa presença em múltiplos canais amplia o alcance da mensagem e responde a uma necessidade cada vez mais evidente da comunicação contemporânea: temas complexos não se resolvem com uma única peça publicitária. É a continuidade da mensagem que fortalece a conscientização.

Segundo Lane Diniz, gerente de atendimento da NOVA, a estratégia foi desenhada justamente para criar uma jornada contínua de contato, de modo a permitir que a campanha fosse lembrada por públicos diferentes em momentos distintos.

Criatividade como ferramenta de proteção social

A publicidade vive um momento em que propósito deixou de ser diferencial para se tornar responsabilidade. No entanto, comunicar causas sociais exige mais do que boas intenções. É necessário encontrar uma linguagem que respeite as vítimas, informe a população e estimule o engajamento sem recorrer ao sensacionalismo.

Foi esse equilíbrio que norteou o trabalho da NOVA. Para Ygor Morato, diretor de criação da agência, desenvolver a campanha significou encontrar uma linguagem capaz de traduzir a importância do tema com sensibilidade. O resultado reforça que criatividade também pode ser uma ferramenta de proteção social.

Responsabilidade coletiva

Ao direcionar a campanha para trabalhadores do transporte, empresas do setor e a população em geral, o SEST SENAT amplia a responsabilidade pelo enfrentamento da exploração sexual infantil e reforça que a proteção de crianças e adolescentes depende da participação coletiva.





Consumidores esperam que organizações utilizem sua capacidade de alcance para tratar assuntos relevantes para a sociedade. Isso não significa transformar toda publicidade em ativismo, mas compreender que comunicação também pode cumprir uma função educativa.

Comunicação que deixa legado além das visualizações

A campanha do SEST SENAT evidencia que o sucesso de uma ação social não deve ser medido apenas pelo número de visualizações ou pelo alcance nas redes. Seu maior valor está na capacidade de provocar conversas, ampliar a conscientização e incentivar atitudes concretas — como a utilização dos canais oficiais de denúncia.

Em um cenário em que a atenção do público é disputada a todo instante, comunicar com propósito significa transformar visibilidade em responsabilidade. Quando a publicidade consegue fazer isso sem abrir mão da sensibilidade, ela deixa de apenas transmitir uma mensagem e passa a contribuir para uma mudança de comportamento.