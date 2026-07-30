Foto: Divulgação/Tomorrowland O Mainstage do Tomorrowland 2026 ganha vida com a cenografia imersiva inspirada no universo Consciencia

Durante muito tempo, patrocinar um festival significava estampar um logotipo no palco principal, distribuir brindes e garantir alguns metros quadrados de visibilidade. No Tomorrowland 2026, essa lógica ficou definitivamente para trás.

A edição realizada em Boom, na Bélgica, reuniu cerca de 400 mil pessoas de 200 nacionalidades e apresentou um cenário que ajuda a entender para qual direção caminha o marketing de experiência. Mais do que apoiar um evento, as marcas passaram a ocupar um papel ativo na construção da jornada do público — o que transforma música, gastronomia, moda, tecnologia e bem-estar em pontos de contato capazes de gerar relacionamento.

Com mais de 35 empresas parceiras, o festival mostrou que o verdadeiro ativo deixou de ser a exposição e passou a ser a participação.

Quando a ativação faz sentido dentro da narrativa do evento

O principal aprendizado do Tomorrowland está na forma como as marcas deixaram de disputar atenção para disputar relevância. Em vez de criar espaços isolados, empresas passaram a integrar a narrativa do festival.

A Adidas levou ao DreamVille uma loja fitness com treinos, aluguel de equipamentos e serviços personalizados. A Grown Alchemist apostou em experiências de relaxamento e autocuidado. A MSD transformou conscientização sobre HPV em uma ativação que combinou música, memória afetiva e interação com o público. Já a Durex desenvolveu uma experiência multissensorial que utilizava a música como ponto de partida para conversas sobre saúde sexual.

São ativações que dificilmente funcionariam em outro contexto — mas que fazem sentido dentro da proposta do festival. O consumidor deixa de enxergar uma campanha e passa a viver uma experiência.

Festival como plataforma de lançamento

Outro movimento evidente foi a utilização do Tomorrowland como ambiente para apresentar produtos inéditos.

A Lotus Biscoff escolheu o evento para revelar mundialmente seu novo biscoito recheado sabor espresso. A JBL lançou uma caixa de som desenvolvida em parceria com o festival. O próprio Tomorrowland anunciou seu primeiro tênis oficial, além de novas colaborações com marcas de moda, design e decoração.

Essa estratégia reduz a distância entre produto e consumidor. Em vez de apresentar um lançamento por meio da publicidade tradicional, as empresas permitem que ele seja descoberto dentro de uma experiência memorável. Quando isso acontece, o produto passa a carregar parte da emoção vivida durante o evento.

Brand experience que ultrapassa os limites físicos

O conceito de brand experience também ultrapassou os limites físicos do festival. A parceria com o YouTube ampliou as transmissões em 4K e em formato vertical para dispositivos móveis. Já o Roblox recebeu uma réplica digital do Mainstage, permitindo que a experiência continuasse no ambiente virtual por meio de jogos e interações.

Ao mesmo tempo, ativações como as da BMW, da MediaMarkt e da Snapdragon demonstraram como tecnologia e entretenimento podem coexistir para criar conexões mais profundas entre marcas e consumidores.

A experiência deixa de durar apenas alguns dias. Ela continua antes, durante e depois do festival.

Venda de pertencimento

Outro aspecto que chama atenção é a diversidade de segmentos presentes no Tomorrowland. Moda, alimentos, bebidas, companhias aéreas, tecnologia, beleza, saúde, varejo e mobilidade dividiram o mesmo espaço sem competir diretamente entre si.

Foto: Divulgação/Tomorrowland Ativação da Lotus Biscoff ofereceu degustação do seu novo biscoito recheado sabor espresso em meio à atmosfera do festival





O motivo é simples: todos estavam vendendo algo maior do que seus produtos. Vendiam pertencimento.

Essa talvez seja a principal evolução do branding contemporâneo. Enquanto campanhas tradicionais interrompem o consumidor, experiências bem construídas fazem com que ele escolha participar espontaneamente da narrativa. É justamente isso que explica por que festivais se tornaram plataformas estratégicas para tantas empresas.

Festival como laboratório de inovação em marketing

O Tomorrowland 2026 reforça uma tendência que deve ganhar ainda mais força nos próximos anos: grandes eventos deixaram de ser apenas espaços de entretenimento para se transformar em laboratórios de inovação em marketing.





As marcas perceberam que experiências memoráveis produzem conexões mais duradouras do que qualquer peça publicitária isolada. Ao reunir moda, tecnologia, gastronomia, sustentabilidade, bem-estar e entretenimento em uma mesma narrativa, o festival demonstra que o futuro do branding passa menos pela exposição — e muito mais pela capacidade de criar histórias que as pessoas queiram viver e lembrar muito tempo depois que a música termina.