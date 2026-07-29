Foto: Divulgção os 50 anos, Giovanna Baby apresenta sua nova identidade visual e reforça a estratégia de expansão da marca no mercado brasileiro

Há um desafio que acompanha praticamente todo processo de rebranding: como atualizar uma marca conhecida por diferentes gerações sem perder justamente aquilo que a tornou relevante? A resposta nem sempre está em criar uma nova identidade, mas em evoluir a existente. É esse caminho que a Giovanna Baby escolheu ao apresentar sua nova identidade visual — a maior transformação da marca em cinco décadas de história.

A mudança começa a chegar às prateleiras neste mês e vai muito além de uma nova embalagem. Ela representa um reposicionamento que acompanha a expansão da operação, o fortalecimento do portfólio e a entrada definitiva da marca em categorias que extrapolam o universo infantil para ocupar um território mais amplo de autocuidado, perfumação e lifestyle.

Mas existe um detalhe importante — e estratégico: nada muda no produto. As fórmulas, fragrâncias e a qualidade permanecem exatamente as mesmas.

O crescimento que exigiu um novo visual

No caso da Giovanna Baby, o rebranding acompanha uma transformação iniciada ainda em 2019, quando a companhia passou a revisar seu portfólio, ampliar categorias e acelerar sua presença no ambiente digital.

Os números ajudam a entender esse momento. Antes da pandemia, a marca estava presente em cerca de 5 mil a 6 mil pontos de venda. Em poucos anos, esse número saltou para aproximadamente 90 mil a 100 mil estabelecimentos em todo o país — resultado que levou o sell-out da operação para perto de R$ 1 bilhão.

A marca cresceu. E sua identidade precisava acompanhar essa evolução.

Modernizar sem romper com o passado

Uma das maiores dificuldades de marcas tradicionais é encontrar equilíbrio entre inovação e reconhecimento. A Giovanna Baby optou por preservar os principais ativos construídos ao longo de sua trajetória enquanto atualiza sua linguagem visual.

O novo logotipo aposta em uma tipografia mais elegante e minimalista, enquanto a paleta incorpora tons de dourado e oliva para comunicar sofisticação, bem-estar e autocuidado.

A estratégia evita um erro comum em processos de rebranding: criar uma identidade tão diferente que o consumidor deixe de reconhecer a marca na gôndola. Durante o período de transição, embalagens antigas e novas convivem nas lojas — o que reduz possíveis ruídos na percepção do consumidor.

Atualização sem abrir mão do patrimônio emocional

O mercado de beleza vive uma transformação acelerada. O consumidor busca produtos que entreguem funcionalidade, mas também identidade, propósito e experiências. Nesse contexto, a Giovanna Baby deixa de ocupar apenas um espaço associado à tradição familiar para ampliar sua conversa com consumidores que enxergam o autocuidado como parte do estilo de vida.

Segundo Willem Cesar, responsável pelo marketing da companhia, o desafio foi justamente traduzir essa evolução sem abrir mão dos atributos que construíram a relação de confiança da marca com milhões de brasileiros.

Lançamentos do segundo semestre

Poucas categorias dependem tanto da memória afetiva quanto a de higiene pessoal e perfumaria. Fragrâncias costumam despertar lembranças, criar vínculos emocionais e atravessar gerações. Talvez por isso a G iovanna Baby tenha tomado uma decisão importante ao comunicar seu rebranding: deixar claro que apenas a embalagem mudou.





A estratégia reduz a insegurança do consumidor e preserva um dos maiores ativos da marca: a familiaridade. Ao mesmo tempo, a companhia prepara novos lançamentos para o segundo semestre de 2026 — incluindo versões mini dos body splashes e a ampliação da linha de kits presenteáveis —, o que reforça sua aposta em novas ocasiões de consumo.

Evolução e tradição não competem

O rebranding da Giovanna Baby mostra que atualizar uma marca não significa apagar sua história. As empresas mais longevas entendem que evolução e tradição não competem entre si. Quando bem conduzidas, caminham lado a lado — e tornam a marca ainda mais preparada para os próximos 50 anos.