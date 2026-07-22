Foto: Divulgação Ana Luiza Santos é a nova CSO da Leo

A Leo reforça sua aposta na estratégia como um dos principais motores para o crescimento das marcas ao anunciar Ana Luiza Santos como sua nova Chief Strategy Officer (CSO). A executiva assume, a partir de julho, a liderança das áreas de Estratégia, Planejamento e Conteúdo — em um movimento que fortalece uma disciplina considerada parte da identidade histórica da agência.

Com mais de duas décadas de atuação no mercado publicitário, Ana Luiza responderá diretamente aos copresidentes Fábio Brito e Rafaela Queiroz. Sua missão será ampliar a capacidade da agência de conectar inteligência estratégica, criatividade e tecnologia para desenvolver soluções voltadas aos desafios de negócios de seus clientes.

Retorno à Leo após passagem por MullenLowe, Initiative e Lola\TBWA

A contratação marca o retorno de uma profissional que já integrou a equipe da agência entre 2010 e 2017. Durante esse período, Ana Luiza participou de projetos para marcas como Samsung e Jeep e contribuiu para iniciativas que ajudaram a consolidar o posicionamento dessas empresas no mercado brasileiro.

Desde então, construiu uma trajetória em posições de liderança na MullenLowe Brasil, Initiative e, mais recentemente, na Lola\TBWA — atuou no desenvolvimento de estratégias para empresas como Unilever, Bayer, Geely, Amazon, XP, Kellogg's, Philip Morris, Emirates, Kimberly-Clark e Ipiranga.

Agora, volta à Leo para comandar a estratégia integrada de um portfólio que reúne marcas como Fiat, Enel, Ram, Nespresso, Minerva Foods, Jeep, Mondelez e Abbott — e vai atuar em parceria com as áreas de Criação, Mídia, Operações e Negócios.

"Estratégia sempre esteve no DNA da Leo", diz copresidente

Para Fábio Brito, copresidente da Leo, a estratégia continua sendo um dos pilares que sustentam o modelo de atuação da agência.

A estratégia sempre esteve no DNA da Leo. É ela que conecta entendimento humano, criatividade e resultados de negócio. A chegada da Ana marca um novo capítulo dessa história, fortalecendo uma disciplina que sempre foi um dos pilares da agência e ampliando nossa capacidade de responder aos desafios dos clientes em um mercado em constante transformação Fábio Brito, copresidente da Leo









Segundo Rafaela Queiroz, a chegada da executiva também reforça um modelo baseado na colaboração entre diferentes áreas. "Acreditamos que as melhores soluções nascem da integração entre diferentes perspectivas. A chegada da Ana fortalece esse modelo de atuação e amplia nossa capacidade de transformar inteligência estratégica em criatividade eficaz, sempre conectada aos objetivos de negócio dos nossos clientes", destaca.

A própria Ana Luiza define o retorno como um reencontro com uma agência que ajudou a moldar sua carreira. "A Leo é uma agência que ajudou a formar a estrategista que sou hoje. Assumir essa cadeira é uma oportunidade de contribuir para uma cultura que sempre acreditou na força da estratégia como ponto de partida para a criatividade e para a construção de marcas relevantes", afirma.

Inteligência humana como centro

A movimentação acontece em um momento em que a inteligência artificial ocupa espaço crescente nas estratégias das empresas e da indústria criativa. Para a Leo, no entanto, a evolução tecnológica amplia — e não substitui — o papel da estratégia baseada na compreensão do comportamento humano.





Ao reforçar sua liderança na área, a agência sinaliza que pretende continuar transformando dados, tecnologia e criatividade em soluções capazes de gerar impacto para os negócios — de forma a manter a estratégia como elo entre inovação, marcas e pessoas.