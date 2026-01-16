Foto: Divulgação Gustavo Borges é o novo head de políticas públicas do IAB Brasil

A nomeação de Gustavo Borges como head de políticas públicas do IAB Brasil é um movimento que ajuda a entender qual é, hoje, o principal eixo de tensão — e de oportunidade — da publicidade digital no país. Em um ambiente cada vez mais regulado, a relação com o poder público deixou de ser periférica para se tornar parte da estratégia central do setor.

O histórico de Borges reforça essa leitura. Com atuação em instâncias como STF (Supremo Tribunal Federal) , TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e CNJ (Conselho Nacional de Justiça), além de envolvimento direto em debates como o PL das Fake News, inteligência artificial e direitos digitais, o executivo chega ao IAB com um perfil técnico e institucional, menos voltado à defesa corporativa e mais à construção de pontes entre mercado e Estado.

Modelo sustentável

O timing é revelador. A publicidade digital hoje opera em um ecossistema pressionado por múltiplas agendas regulatórias: plataformas, apostas on-line, marketing de influência, proteção de crianças e adolescentes, uso de dados e aplicações de IA. Não se trata mais de um debate abstrato sobre inovação, mas de decisões concretas que impactam modelos de negócio, formatos de comunicação e a própria sustentabilidade do setor.

Ao criar e fortalecer uma área dedicada às políticas públicas, o IAB sinaliza uma mudança de postura. Em vez de reagir a projetos já consolidados, a associação passa a buscar uma participação mais ativa na formulação e no amadurecimento dessas discussões. Isso implica traduzir a lógica do ambiente digital para legisladores e reguladores, ao mesmo tempo em que o mercado precisa assimilar limites, responsabilidades e novos parâmetros de atuação.





A escolha de um especialista com trajetória em direitos humanos e governança digital também indica uma leitura mais ampla do problema. A regulação não se resume a controle ou restrição, mas à tentativa de equilibrar inovação, proteção de direitos e previsibilidade jurídica — um equilíbrio ainda instável no Brasil.

Mais do que uma movimentação individual, a chegada de Borges ao IAB Brasil reflete um estágio de maturidade do setor. A publicidade digital não pode se posicionar apenas como vítima de excesso regulatório nem como exceção às regras do jogo. O desafio agora é ocupar o espaço do diálogo qualificado, no qual técnica, interesse público e desenvolvimento econômico precisam coexistir.

Nesse contexto, políticas públicas deixam de ser um tema lateral e passam a funcionar como infraestrutura invisível do mercado digital. Quem entende isso antes tende a ter mais voz — e menos surpresa — no que vem pela frente.