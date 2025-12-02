Foto: Everton Bento Alguns dos vencedores do BPA 2025

A capital gaúcha recebeu nesta segunda-feira (1º de dezembro) a cerimônia oficial do "Brasil Publisher Awards 2025 (BPA)", premiação promovida pela Associação Nacional de Publishers do Brasil (ANPB) para reconhecer a excelência editorial e da inovação no ecossistema de mídia digital do país.

Com o tema “Inteligência Autêntica”, a edição deste ano reuniu publishers de todas as regiões do Brasil e destacou iniciativas que se conectam à responsabilidade editorial, à criatividade aplicada à tecnologia e ao impacto social do jornalismo digital.

O BPA 2025 teve correalização da PremiumAds e contou com patrocínio da Membrana Media, Taboola, AdOpt, Seox, Viads, MGID e Teads, empresas que integram a cadeia de tecnologia, conteúdo e mídia digital.

A seleção dos finalistas foi conduzida por um corpo de jurados formado por especialistas de destaque nos setores de comunicação, tecnologia e negócios, com auditoria independente da GMKT Soluções de Inteligência de Mercado.





A seguir, a lista completa dos vencedores:

Melhores Sites

Notícias Nacional: Poder360

Entretenimento: Quadro por Quadro

Astrologia: João Bidu

Saúde e/ou Bem-estar: Prefeitura de Curitiba

Receitas e/ou Cozinha: Portal Mesa de Bar

Economia e/ou Finanças: BeInCrypto

Esporte: Olimpíada Todo Dia

Games: ND Games

Automotivo: Auto Mais

Tecnologia: tudoradio.com

Paraná: Massa

Rio Grande do Sul: ABCMais

Santa Catarina: Jornal A Gazeta

Pernambuco: Rádio Cidade

Bahia: BNews

Espirito Santo: Jornal Tempo Novo

Maranhão: O Imparcial

Goiás: Jornal A Redação

Minas Gerais: Paranaíba Mais

São Paulo: Tribuna de Jundiaí

Tocantins: Gazeta do Cerrado

Rio de Janeiro: Tribuna Petrópolis

Pará: Dol

Ceará: A Voz de Santa Quitéria

Sites reconhecidos pela ANPB

Gazetaweb (Alagoas)

Jornal O Amapá (Amapá)

Misto Brasil (Distrito Federal)

Tribuna do Norte (Rio Grande do Norte)

News Rondônia (Rondônia)

Folha de Boa Vista (Roraima)

O "Brasil Publisher Awards" é uma iniciativa anual da ANPB que reconhece publishers em mais de 10 categorias temáticas e na categoria especial de notícias estaduais. O processo envolve indicação, inscrição gratuita, envio de vídeos e respostas por escrito e o julgamento por um corpo de especialistas, com auditoria independente.

“O BPA tem como propósito reconhecer a excelência editorial, mas também fortalecer o compromisso ético e o papel social dos publishers digitais. A cada edição, observamos uma evolução significativa na qualidade dos cases apresentados, o que evidencia um setor altamente profissionalizado, inovador e essencial para o país”, afirma Marcello Petrelli, presidente da ANPB.

“Este prêmio reforça que o jornalismo digital brasileiro vive um momento de maturidade e impacto. Ver projetos tão diferentes – grandes grupos, redações regionais, iniciativas independentes - concorrendo em pé de igualdade demonstra a força da inteligência editorial que o Brasil produz. É uma celebração do que construímos coletivamente”, diz Riadis Dornelles, vice-presidente da ANPB.

Ele acrescenta que a próxima edição deve acontecer no segundo semestre de 2026, em local ainda a ser confirmado. “Nosso objetivo é rodar o Brasil com o prêmio, celebrando todas as regiões e a pluralidade do nosso país, e as possibilidades de sede para 2026 estão sendo estudadas”, finaliza.