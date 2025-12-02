A capital gaúcha recebeu nesta segunda-feira (1º de dezembro) a cerimônia oficial do "Brasil Publisher Awards 2025 (BPA)", premiação promovida pela Associação Nacional de Publishers do Brasil (ANPB) para reconhecer a excelência editorial e da inovação no ecossistema de mídia digital do país.
Com o tema “Inteligência Autêntica”, a edição deste ano reuniu publishers de todas as regiões do Brasil e destacou iniciativas que se conectam à responsabilidade editorial, à criatividade aplicada à tecnologia e ao impacto social do jornalismo digital.
O BPA 2025 teve correalização da PremiumAds e contou com patrocínio da Membrana Media, Taboola, AdOpt, Seox, Viads, MGID e Teads, empresas que integram a cadeia de tecnologia, conteúdo e mídia digital.
A seleção dos finalistas foi conduzida por um corpo de jurados formado por especialistas de destaque nos setores de comunicação, tecnologia e negócios, com auditoria independente da GMKT Soluções de Inteligência de Mercado.
A seguir, a lista completa dos vencedores:
Melhores Sites
Notícias Nacional: Poder360
Entretenimento: Quadro por Quadro
Astrologia: João Bidu
Saúde e/ou Bem-estar: Prefeitura de Curitiba
Receitas e/ou Cozinha: Portal Mesa de Bar
Economia e/ou Finanças: BeInCrypto
Esporte: Olimpíada Todo Dia
Games: ND Games
Automotivo: Auto Mais
Tecnologia: tudoradio.com
Paraná: Massa
Rio Grande do Sul: ABCMais
Santa Catarina: Jornal A Gazeta
Pernambuco: Rádio Cidade
Bahia: BNews
Espirito Santo: Jornal Tempo Novo
Maranhão: O Imparcial
Goiás: Jornal A Redação
Minas Gerais: Paranaíba Mais
São Paulo: Tribuna de Jundiaí
Tocantins: Gazeta do Cerrado
Rio de Janeiro: Tribuna Petrópolis
Pará: Dol
Ceará: A Voz de Santa Quitéria
Sites reconhecidos pela ANPB
Gazetaweb (Alagoas)
Jornal O Amapá (Amapá)
Misto Brasil (Distrito Federal)
Tribuna do Norte (Rio Grande do Norte)
News Rondônia (Rondônia)
Folha de Boa Vista (Roraima)
O "Brasil Publisher Awards" é uma iniciativa anual da ANPB que reconhece publishers em mais de 10 categorias temáticas e na categoria especial de notícias estaduais. O processo envolve indicação, inscrição gratuita, envio de vídeos e respostas por escrito e o julgamento por um corpo de especialistas, com auditoria independente.
“O BPA tem como propósito reconhecer a excelência editorial, mas também fortalecer o compromisso ético e o papel social dos publishers digitais. A cada edição, observamos uma evolução significativa na qualidade dos cases apresentados, o que evidencia um setor altamente profissionalizado, inovador e essencial para o país”, afirma Marcello Petrelli, presidente da ANPB.
“Este prêmio reforça que o jornalismo digital brasileiro vive um momento de maturidade e impacto. Ver projetos tão diferentes – grandes grupos, redações regionais, iniciativas independentes - concorrendo em pé de igualdade demonstra a força da inteligência editorial que o Brasil produz. É uma celebração do que construímos coletivamente”, diz Riadis Dornelles, vice-presidente da ANPB.
Ele acrescenta que a próxima edição deve acontecer no segundo semestre de 2026, em local ainda a ser confirmado. “Nosso objetivo é rodar o Brasil com o prêmio, celebrando todas as regiões e a pluralidade do nosso país, e as possibilidades de sede para 2026 estão sendo estudadas”, finaliza.