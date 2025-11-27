Foto: Divulgação Em 2025, o Prêmio Amigos do Mercado bateu recorde de participação

O mercado publicitário brasileiro encerra 2025 com um dos rituais mais aguardados: o anúncio dos vencedores do "Prêmio Amigos do Mercado". Em sua nona edição, a iniciativa reafirma seu caráter democrático, colaborativo e genuinamente comunitário. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 12 de dezembro, no Cubo Coworking Itaú, em São Paulo (SP).

Criado a partir de um grupo de WhatsApp e hoje responsável por conectar mais de 90 mil profissionais, o Amigos do Mercado bateu recorde de participação: mais de 5 mil pessoas de todo o Brasil ajudaram a eleger, em votação totalmente aberta, os 18 nomes que se destacaram não apenas pelo talento técnico, mas pela habilidade de construir relações humanas em um setor historicamente competitivo.

O prêmio mantém firme sua missão: construir pontes dentro da indústria. Ao conectar profissionais de múltiplas áreas e experiências, fomenta aprendizado e convivência. Celebra não apenas quem se destaca, mas a força coletiva que sustenta a publicidade brasileira.

A iniciativa ressalta uma competência que não aparece em cases ou apresentações, mas que sustenta todo o ecossistema: a capacidade de criar pontes, trabalhar coletivamente e cultivar a cultura de troca que mantém a indústria viva.





Mais do que premiar, o evento reafirma um princípio que acompanha a comunidade desde o início: redes fortes constroem mercados fortes.

E, num setor em que tecnologia, criatividade e dados disputam protagonismo, o "Prêmio Amigos do Mercado" lembra algo fundamental — são as pessoas que sustentam tudo isso.

Confira os vencedores de 2025:

● Anunciante: Fernanda Di Buono (Inter)

● Atendimento: Gabriela Nogueira Dias (AlmapBBDO)

● Criação: Alice Beyruth (AlmapBBDO)

● Creator: Luana Zucoloto (@luanazucoloto)

● Dados e Inteligência de Mercado: Adriano Medeiros (Kallas Mídia OOH)

● Estagiária: Isabella Luiza (Initiative)

● Executivo de Vendas: Fernando Marques (mediasmart)

● Marketing Digital: Luiza Taccaci (Kallas Mídia OOH)

● Mercado Regional (Rio de Janeiro): Aline Augusto (Embelleze)

● Mídia: Talita Roza (BETC HAVAS)

● Profissional de Apoio: Flávia Pissinin (IPG Mediabrands)

● Planejamento: Talita Lucarelli (Havas Life)

● Projetos Especiais e Branded Content: Ernani Santos (NEOOH)

● Professor: Daniela Miranda (Cásper Líbero)

● Operações: Eduarda Delacalle (NEOOH)

● Recursos Humanos: Rubens Oliveira (BETC Havas)

● Representante Comercial: Anita Bardeli (A Bardeli)

● O Amigo do Mercado: Ligia Xavier (Samsung Ads)