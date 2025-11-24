Foto: Divulgação Conteúdos exclusivos mostram como a van da marca se adapta a diferentes modelos de negócio e estilos de vida

A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil deu mais um passo na sua estratégia de fortalecer presença digital ao lançar o primeiro conteúdo produzido em parceria com os influenciadores Diego e Mayara, do canal "Next Sunset". A novidade, publicada nas redes sociais de Vans da marca, integra a trilha de comunicação cocriada com a agência OMG e revela um movimento de aproximar a Sprinter de novos públicos por meio de narrativas construídas por quem vive a estrada, o empreendedorismo e o lifestyle na prática.

Segundo Alessandra Souza, Head de Marketing e Comunicação Corporativa da Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil, a marca aposta em uma estratégia multicanal que se apoia em formatos e plataformas diversas para ampliar alcance e relevância. “Estamos fortalecendo nossa presença digital com uma estratégia multicanal que integra diferentes plataformas e formatos de comunicação. Essa abordagem amplia nossa capacidade de engajar públicos variados, de empreendedores a consumidores com estilos de vida diversos, evidenciando a versatilidade da linha Sprinter”, afirma.





A iniciativa se desdobra em outras frentes ereforça o esforço de conectar a Sprinter a usos reais e cotidianos. O projeto itinerante "Truck da Roça", um food truck com visual rústico que leva gastronomia do interior para eventos e espaços urbanos, também produzirá conteúdos especiais para a marca. O mesmo vale para o "Divan Beauty Truck", salão de beleza móvel que também fará parte da estratégia de vídeos para Instagram e YouTube da Mercedes-Benz Vans Brasil.

Com o portfólio mais completo da categoria, a linha Sprinter já é reconhecida pelo alto potencial de adaptação a diferentes modelos de negócio. Ao fortalecer sua presença digital com criadores de conteúdo e iniciativas itinerantes, a empresa busca mostrar — de forma orgânica e contextual — como a van se integra ao dia a dia de empreendedores e profissionais criativos. Desta forma, amplia sua relevância em segmentos que vão muito além do transporte tradicional.