No primeiro dia do Enem 2026, houve as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação, bem como a Prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

A questão em pauta é a 32 do caderno azul, da prova de Linguagens. Nessa questão (ou item, como denomina o Inep), o texto-base é um trecho da crônica “Plurais, diversos e afins”, de Ana Elisa Ribeiro, retirada do livro Nossa língua & outras encrencas, publicada pela editora Parábola em 2023.

Revisores ou revisoras?

Nessa crônica, a autora conta que ajudou a organizar um Fórum Nacional para Revisores de Texto, cujo nome no plural masculino já a incomodava, uma vez que os dados mostraram que 82% das inscritas eram revisoras. O texto termina assim:

“Era um fórum para revisoras e para revisores. O neutro que me desculpe, mas são essas profissionais que trabalham nos bastidores da edição, da produção de textos, livros, revistas ou em instituições públicas. No entanto, se nomearmos um evento no feminino, o que acontece? Os revisores se sentirão excluídos? É de se ver.”

Na sequência, temos o enunciado com as seguintes alternativas:

"De acordo com esse texto, o uso do feminino no nome de um evento acadêmico poderia causar estranhamento em função da

A. transgressão à norma-padrão.

B. imprecisão na marca de gênero.

C. exclusão de profissionais homens.

D. adoção de um posicionamento técnico.

E. construção de ironia sobre o pronome neutro."

A polêmica

O gabarito oficial divulgado pelo Inep apontou a alternativa A - “transgressão à norma-padrão”, enquanto vários cursinhos e professores defenderam a alternativa C - “exclusão de profissionais homens”, ou pediram que a questão fosse anulada, conforme já noticiado pelo g1 e pela Folha.

Os argumentos que sustentam a alternativa A como correta discorreram sobre:

A convenção do masculino plural: pela norma-padrão tradicional, o masculino plural funciona como forma genérica para grupos mistos. Assim, nomear o evento no feminino poderia destoar da convenção esperada e causar estranhamento. Essa é a interpretação defendida pela professora Liliane Negrão, do Colégio Oficina do Estudante, em reportagem da Folha.

pela norma-padrão tradicional, o masculino plural funciona como forma genérica para grupos mistos. Assim, nomear o evento no feminino poderia destoar da convenção esperada e causar estranhamento. Essa é a interpretação defendida pela professora Liliane Negrão, do Colégio Oficina do Estudante, em reportagem da Folha. O texto não afirma que os homens seriam excluídos: Negrão observa que a autora pergunta se os revisores se sentiriam excluídos, mas não apresenta essa exclusão como fato. Nessa leitura, a alternativa C transformaria uma possibilidade levantada no texto em uma conclusão categórica.

Negrão observa que a autora pergunta se os revisores se sentiriam excluídos, mas não apresenta essa exclusão como fato. Nessa leitura, a alternativa C transformaria uma possibilidade levantada no texto em uma conclusão categórica. O comentário sobre o “neutro”: a referência da autora ao “neutro” pode ser lida como alusão à regra convencional do masculino genérico, dando apoio à interpretação gramatical da alternativa A. O gabarito, porém, não veio acompanhado de uma justificativa específica do Inep para essa questão, como afirmado em reportagem da Folha.

Já os argumentos utilizados em defesa da alternativa C, ou da anulação da questão foram:

A pergunta final aponta para a exclusão: a autora imagina o evento nomeado no feminino e pergunta: “Os revisores se sentirão excluídos?”. Para os defensores da alternativa C, essa passagem oferece a pista textual mais direta: o estranhamento estaria relacionado à possibilidade de homens não se sentirem incluídos.

a autora imagina o evento nomeado no feminino e pergunta: “Os revisores se sentirão excluídos?”. Para os defensores da alternativa C, essa passagem oferece a pista textual mais direta: o estranhamento estaria relacionado à possibilidade de homens não se sentirem incluídos. O comando pede resposta “de acordo com esse texto”: professores citados pelo g1 e pela Folha argumentam que a questão deveria ser resolvida com base no sentido da crônica. A autora discute representação de gênero na linguagem, não diz que a forma feminina seria gramaticalmente incorreta nem menciona diretamente uma transgressão à norma-padrão.

professores citados pelo g1 e pela Folha argumentam que a questão deveria ser resolvida com base no sentido da crônica. A autora discute representação de gênero na linguagem, não diz que a forma feminina seria gramaticalmente incorreta nem menciona diretamente uma transgressão à norma-padrão. A perspectiva sociolinguística parece ter mais relação com o texto-base: professores de diferentes cursinhos defendem a alternativa C por entenderem que o feminino poderia ser interpretado como referência apenas às mulheres. Para esses professores, a alternativa A exige recorrer a uma convenção gramatical que o texto-base não explicita. A análise publicada pelo Poliedro também considera que a alternativa C tem mais adesão ao texto e diz que A pressupõe uma transgressão normativa não demonstrada pela autora.

professores de diferentes cursinhos defendem a alternativa C por entenderem que o feminino poderia ser interpretado como referência apenas às mulheres. Para esses professores, a alternativa A exige recorrer a uma convenção gramatical que o texto-base não explicita. A análise publicada pelo Poliedro também considera que a alternativa C tem mais adesão ao texto e diz que A pressupõe uma transgressão normativa não demonstrada pela autora. Pedido de retificação ou anulação: outros professores defenderam a troca do gabarito para C ou a anulação da questão. Há ainda os que apontaram falta de clareza no enunciado e nas alternativas, embora reconheçam que o masculino plural seja convencionalmente usado para grupos mistos, como publicado pelo g1 e pela Folha.

O que apareceu nas redes sociais

Nas redes sociais, tivemos o posicionamento da própria Ana Elisa Ribeiro, autora do texto-base. Ela disse que, se fosse ela fazendo a prova, ela erraria a questão, mas, depois de reler o item, ela entendeu que a resposta correta era a alternativa A.

Da mesma forma, duas prestigiadas linguistas, Janaína Viscardi e Carol Jesper, analisaram a questão em seus respectivos perfis no Instagram e entenderam que a alternativa correta era a A.

Em resumo: o ponto central desse desacordo é se a questão cobra uma convenção gramatical implícita (interpretação que sustenta a alternativa A) ou a consequência sociolinguística sugerida pelo próprio texto-base (interpretação que sustenta a alternativa C).

Banco de imagens do Canva Estudantes fazendo prova

Mas por que estou trazendo todo esse contexto?

Porque acredito que há outro aspecto que vem antes de qualquer discussão e que não foi mencionado até agora: a incompatibilidade da estruturação do item 32 com as próprias orientações técnicas dadas pelo Inep para quem elabora as questões. Refiro-me aqui ao Guia de elaboração e revisão de itens, volume 1.

Nesse Guia, para além de definições e conceitos sobre matriz de referência, competências e habilidades, item (questão), situação problema, há também orientações a respeito de como deve ser estruturado o item, que é constituído por:

texto-base;

enunciado;

alternativas, das quais fazem parte o gabarito (que oferece a alternativa correta) e os distratores (alternativas incorretas).

Na figura a seguir, trago a questão 32, explicitando cada uma dessas partes que compõem o item.

Inep Estrutura do item do Enem

O Guia aponta ainda as etapas para elaboração do item, as especificações para a sua apresentação e as fases para a sua validação. Por fim, o Guia é finalizado com o protocolo de revisão.

Nesse Guia, há quatro pontos fundamentais que embasam a minha argumentação:

a determinação de que o gabarito indique, inquestionavelmente, a única alternativa correta (p. 11); a afirmação de que os distratores devem ser plausíveis e que não se devem criar situações capazes de induzir o participante ao erro (p. 11); a recomendação para que se evite abordar temas que suscitem polêmicas e evitar texto-base, enunciado ou alternativas que induzam ao erro (“pegadinhas”) (p. 12); a indicação de que problemas como mais de um ou nenhum gabarito, ou falta de uma problematização satisfatória, devem levar à devolução do item na primeira revisão e à reprovação se persistirem na segunda (p. 16).





Embora eu não tenha localizado nas páginas públicas atuais do Inep uma edição posterior do Guia de elaboração e revisão de itens nem um ato que declare formalmente a edição de 2010 como revogada ou substituída, é possível concluir que o Guia de 2010 continue sendo uma referência técnica relevante, a não ser que haja novo protocolo operacional mais atual não disponível publicamente.

Minhas conclusões

Assim, tendo o Guia como parâmetro técnico do Inep, especialmente os trechos citados acima, penso que o item 32 da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias seja passível de contestação pelas seguintes razões:

a possibilidade de o item não oferecer uma única resposta suficientemente inequívoca, como o próprio Guia exige. O texto-base termina perguntando se os revisores se sentiriam excluídos caso um evento fosse nomeado no feminino, elemento que dá apoio textual à alternativa C. Além disso, essa alternativa se utiliza da palavra exclusão (“exclusão de profissionais homens”) quando o texto-base termina com uma pergunta (deixada em aberto: “É de se ver”), na qual aparece uma palavra da mesma família morfolexical: excluídos . Dois pontos, a meu ver, que podem induzir o participante à escolha dessa alternativa;

(“exclusão de profissionais homens”) quando o texto-base termina com uma pergunta (deixada em aberto: “É de se ver”), na qual aparece uma palavra da mesma família morfolexical: . Dois pontos, a meu ver, que podem induzir o participante à escolha dessa alternativa; a alternativa A, por sua vez, pode ser defendida a partir da convenção do masculino plural como forma genérica, mas essa leitura depende de inferir uma regra gramatical que o comando “de acordo com esse texto” não explicita diretamente. Essa tensão dá base para discutir a ambiguidade entre o que o texto-base sugere e o conhecimento pressuposto da norma-padrão, como também para questionar se A é, de fato, a única alternativa correta;

o tema do gênero masculino não-marcado que inclui o feminino, embora faça parte da tradição gramatical do português e corresponda à norma-padrão, é um tema polêmico, pois dialoga com as questões sobre o gênero não-binário e linguagem inclusiva, origem de tantos embates ao longo da última década. Nesse sentido, a escolha desse tema para a questão vai de encontro à orientação explícita na página 12 do Guia: “Evite abordagens de temas que suscitem polêmicas.”

Termino meu texto com uma questão em aberto, como fez a autora Ana Elisa Ribeiro no texto-base da questão em pauta: o Inep vai rever essa questão? É de se ver...