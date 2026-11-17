Representação gerada por Inteligência Artificial - iG Ilustração de minerais raros

Imagino que você já tenha ouvido falar sobre terras raras, tema que tem aparecido muito na mídia em geral, isso porque as terras raras são a base de tecnologias que definem a economia e a segurança no século XXI.

Agora vem a grande curiosidade: não se trata nem de terras nem de raras. Então por que esse nome?

O que são as terras raras?

As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos metálicos localizados na tabela periódica. Esse conjunto é composto por 15 lantanídeos e dois metais de transição.

Wikimedia Commons tabela periódica

















Mas por que esses 17 elementos químicos metálicos têm esse nome?

Esses elementos compartilham características físicas e químicas únicas. Eles são metais maleáveis, ótimos condutores de calor e eletricidade, apresentam alta capacidade de armazenar energia e formar ligas especiais.

Além disso, muitos deles possuem propriedades magnéticas e ópticas excepcionais, apresentando luminescência (que é a emissão de luz em certas condições).

Por conta disso, tornaram-se os minerais estratégicos da atualidade. Eles são indispensáveis para a fabricação de componentes de alta performance, estando presentes em ímãs superpotentes (usados em motores de carros elétricos e turbinas eólicas), telas de smartphones e tvs, LEDs, lasers, fibras ópticas, baterias, catalisadores e tecnologias de defesa.

Vale lembrar que o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, perdendo apenas para a China.

O termo terras raras não é tão preciso hoje em dia, sendo, na verdade, um legado histórico da alquimia e da química do final do século XVIII e início do século XIX.

Base de imagens do Canva Alquimia





O nome nasceu da combinação de dois fatores da época de sua descoberta:

antigamente, os químicos utilizavam o termo terra de forma genérica para se referir a minerais e óxidos sólidos em pó, secos e parecidos com areia, que eram difíceis de dissolver na água e resistiam ao calor extremo. Como os elementos desse grupo foram primeiramente isolados e obtidos na forma de óxidos metálicos, receberam a designação de terras. na época em que foram descobertos (a começar pelo ítrio, na Suécia), esses elementos pareciam extremamente escassos. Eles apareciam em poucos minerais conhecidos e isolados geograficamente, principalmente em minas na Escandinávia.





Para piorar, os químicos do século XIX enfrentavam uma enorme dificuldade técnica para purificá-los. Como os 17 elementos possuem propriedades químicas muito parecidas, separá-los uns dos outros era uma tarefa complexa. Por parecerem pouco comuns e serem tão difíceis de obter em forma pura, os cientistas concluíram que se tratava de substâncias raras. Daí o nome terras raras.

Atualmente, sabe-se que as terras raras não são raras em termos de abundância absoluta na crosta terrestre.

Base de imagens do Canva Crosta terrestre





O cério, por exemplo, é mais abundante no planeta do que metais comuns como o cobre, a prata e o chumbo. Mesmo o túlio e o lutécio, que são os elementos mais escassos do grupo, ainda são mais abundantes na Terra do que o ouro, a platina ou o mercúrio.

A verdadeira raridade e o motivo de serem tão valiosos e disputados geopoliticamente não têm a ver com a quantidade total no planeta, mas sim com os seguintes aspectos geológicos e industriais:

1) Dispersão geológica

Diferente de metais como o ferro ou o ouro, que se acumulam em grandes veios e depósitos fáceis de minerar, as terras raras raramente aparecem concentradas. Elas costumam estar altamente dispersas na natureza, misturadas a outros minerais em teores muito baixos.



2) Complexidade de separação

Isolar cada um dos elementos exige processos industriais e de refino químico extremamente complexos, caros e pesados, demandando o uso de ácidos fortes justamente porque os elementos são muito semelhantes entre si.



3) Impacto ambiental

A extração e o refino são ambientalmente delicados, gerando uma quantidade massiva de resíduos tóxicos e frequentemente envolvendo subprodutos radioativos (como o tório e o urânio) presentes nos mesmos depósitos.



Em resumo, o nome vem do passado: não são terras (são metais) e não são raras (são abundantes). O termo se mantém vivo porque reflete a enorme dificuldade de concentrar, separar e produzir esses materiais em escala comercial.

Se quiser, assista ao vídeo sobre terras raras que publiquei nas minhas redes sociais.



