Reprodução/Antônio Cruz/Agência Brasil Enem 2026: segundo dia de provas vai ser no domingo (15)

O primeiro dia de provas do Enem 2026 teve a participação de milhões de candidatos, apesar da abstenção alta.



E aí quem fez o teste e saiu um pouco descrente sobre o desempenho acaba pensando se vale a pena voltar para fazer o segundo dia, no próximo domingo (15).

Abaixo, levanto alguns pontos importantes para analisar antes de decidir. E, ao final, a minha opinião.



Faltar elimina o candidato



Quem não comparece aos dois dias não tem nota calculada, então o esforço do primeiro dia e da preparação inteira não gera resultado algum. Ir é a única forma de ainda ter alguma chance.

A sensação de ter ido mal é pouco confiável



Depois de uma prova longa e cansativa, quase todo mundo lembra mais das questões difíceis do que das que acertou.

Como o Enem usa a Teoria de Resposta ao Item, que faz um balanço entre os acertos e erros das questões fáceis, médias e difíceis, a nota depende da coerência desses acertos no decorrer da prova inteira e do nível das questões, de forma que o candidato não consegue estimar a nota sozinho.

Muita gente que saiu convencida de que foi mal teve resultado melhor do que esperava.









A nota de corte varia muito



O que conta como "bom" depende do curso, da instituição, da modalidade de ingresso e da concorrência naquele ano. Um desempenho que parece fraco em geral pode ser suficiente para o curso que a pessoa deseja.

O peso das áreas varia por curso



Muitos cursos dão peso maior a Matemática ou a Ciências da Natureza, que são as provas do segundo dia.

Um bom desempenho nelas pode compensar bastante um primeiro dia abaixo do esperado, e a redação também tem peso relevante na média. Tudo vale e pode ser considerado, a depender da suas opções de curso, porque você pode escolher duas.

A nota serve para abrir várias portas no ensino superior



O Enem é usado no Sisu, no ProUni, no Fies e em processos seletivos de muitas instituições, públicas e privadas.

Algumas universidades no exterior, como as portuguesas, também aceitam a nota do Enem. Desistir fecha todas essas portas.

Não há nada a perder indo fazer a prova



Comparecer custa apenas um domingo, e o ganho possível é uma vaga num curso superior.

Desistir garante o pior cenário. Para quem está em dúvida, vale a lógica de que é melhor tentar e descobrir do que abandonar e ficar com a dúvida.

Persistência pesa na trajetória



Terminar o que se começou, mesmo sem ter certeza do resultado, é uma habilidade que a vida universitária exige o tempo todo. Quem completa o exame também sai com a experiência de ter conhecido como funciona a prova do Enem.

E mais do que isso: sai com o conhecimento de si mesmo, o que vai ajudar muito se for preciso tentar de novo.

Ainda dá tempo de se preparar



Quatro dias não servem para aprender conteúdo novo, mas podem servir para revisar pontos-chave, resolver algumas questões de anos anteriores, dormir bem e planejar o tempo de prova.

Cuidar do sono, da alimentação e da calma costuma render mais pontos do que estudar de madrugada.

O desânimo é normal, mas passa



Sentir frustração depois do primeiro dia é comum, e o desânimo costuma ser maior no momento imediatamente seguinte à prova.

Conversar com colegas, professores e familiares ajuda a recuperar uma visão mais ampla do cenário inteiro, o que pode significar o seu futuro.

É isso. Portanto, acredite em você e boa prova no próximo domingo!