Imagem gerada por IA O SUS foi o tema da redação do Enem 2026

O tema da redação do Enem em 2026 foi "A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal". E as três palavras-chave já estão dadas no título: valorização, SUS e direito universal.

O texto deveria responder a uma pergunta implícita: o que impede que a sociedade e o Estado reconheçam, financiem e defendam o SUS à altura do que ele representa?

Na minha visão, teve mais chance de sair-se bem na prova quem possui um bom repertório sociocultural, prevista na Cartilha do Participante.

Explico melhor isso nos próximos parágrafos.

Prazer, sou Gladis Almeida e, na minha primeira coluna aqui no iG, vou detalhar as percepções que tive a respeito da prova do último domingo (08), ainda tão comentada aqui.

Fernando Frazão/Agência Brasil O SUS foi o tema da redação do Enem 2026





Um breve resumo dos possíveis erros dos participantes

O erro mais provável de quem fez o Enem pode ter sido transformar a redação numa lista de problemas do SUS, como filas e falta de médicos, sem discutir a valorização. Isso configuraria tangenciamento.

O outro erro seria fazer um elogio genérico ao sistema, sem problematizar por quais razões ele ainda precisa ser valorizado.

Os textos motivadores oferecidos se complementaram

O Texto 1 trouxe o fundamento jurídico: o artigo 196 da Constituição que consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, e o artigo 198 que estabelece as diretrizes de descentralização, atendimento integral com prioridade à prevenção e participação da comunidade.

O Texto 2 ofereceu o fundamento conceitual: ou seja, o direito à saúde decorre da cidadania, e não do mérito, da renda ou da caridade, o que dialoga com a ideia de segurança social, solidariedade, igualdade e equidade.



O Texto 3 trouxe a dimensão da dependência social, com a informação de que 84% da população usa exclusivamente o SUS e de que o restante, beneficiário de planos, o utiliza ocasionalmente.

O Texto 4 apresentou os resultados do sistema, como a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990), a referência mundial no enfrentamento de HIV/aids e tuberculose, o maior sistema público de transplantes e as cinco razões para defendê-lo, entre elas vacinação e vigilâncias sanitária e epidemiológica.

O Texto 5 ofereceu um dado de impacto: a queda da mortalidade neonatal de 25 para 7 a cada mil nascidos, ligada ao Programa Saúde da Família, aos agentes comunitários e à atenção primária.

Antes de falar de uma formulação possível para a redação, veja no vídeo abaixo como é feita a correção da redação do Enem.









Formulação possível

A leitura que une tudo é que o SUS é um direito conquistado, com resultados comprovados e uma base social enorme, mas que continua sendo percebido de forma distorcida, como um serviço apenas para a população de baixa renda ou como um sistema falido e financiado de maneira insuficiente.

A tese poderia apontar duas causas principais:

o subfinanciamento e a desigualdade na gestão e na oferta, de um lado a falta de reconhecimento social do sistema, que invisibiliza suas conquistas e enfraquece a defesa coletiva, de outro.



Uma formulação possível seria: a valorização do SUS esbarra na insuficiência de investimento público e na desinformação sobre seu alcance, o que compromete a efetivação da saúde como direito universal.



Daniel Leite Andrade/iG Enem 2026: Faculdade Universo, um dos locais de aplicação de prova em Juiz de Fora (MG)





Sugestão de texto para a redação

Na introdução, poder-se-ia contextualizar o direito à saúde como conquista da redemocratização, ligada ao movimento da Reforma Sanitária e à Constituição de 1988, como também apresentar a tese com os dois eixos.

Um repertório bem encaixado poderia trazer a ideia de cidadania social de T. H. Marshall, que permite dizer que o direito à saúde completa a cidadania.

Um exemplo de abertura seria: "Conquistado após a redemocratização, o Sistema Único de Saúde (SUS) traduz, na prática, a concepção de cidadania social defendida pelo sociólogo T. H. Marshall, segundo a qual o acesso a direitos básicos independe de renda.

Contudo, a insuficiência de investimentos e o desconhecimento sobre a abrangência do sistema dificultam sua valorização, o que fragiliza a universalidade desse direito."

O primeiro desenvolvimento poderia tratar do financiamento e das desigualdades, evidenciando, no tópico frasal, que o subfinanciamento e a distribuição desigual de recursos limitam a efetivação do princípio constitucional.

Seria possível usar aqui o artigo 196 da Constituição (presente no Texto 1) como parâmetro do que deveria ser garantido (sempre parafraseando, não copiando), o debate sobre o teto de gastos instituído pela Emenda Constitucional 95/2016 como exemplo de restrição orçamentária à saúde pública, e o mapa do Texto 3 para mostrar que a dependência do SUS é maior justamente em regiões com menor oferta de serviços.

Esse primeiro desenvolvimento seria encerrado com a consequência: sem recursos e equidade regional, o direito universal se converte em direito formal.

O segundo desenvolvimento trataria do reconhecimento social.

Argumentar que a naturalização do SUS e a imagem de ineficiência, muitas vezes reforçadas por coberturas midiáticas centradas só nas falhas, apagam sua presença no cotidiano de todos, inclusive de quem tem plano de saúde.

Os melhores repertórios aqui seriam o Programa Nacional de Imunizações, a vacinação contra a covid-19 durante a pandemia, o sistema de transplantes e a vigilância sanitária (Texto 4), além da queda da mortalidade neonatal (Texto 5).

Um fecho possível seria: ao desconhecer esses benefícios, a população enfraquece a pressão social por mais investimento, o que realimenta o ciclo de desvalorização.

Seria interessante também retomar o princípio da participação da comunidade (art. 198, III – Texto 1) como caminho para a sociedade assumir o sistema como seu.

A conclusão precisaria retomar a tese e trazer uma proposta com agente, ação, meio, finalidade e detalhamento.

Para o primeiro eixo, o agente pode ser o Governo Federal, em articulação com o Congresso Nacional, que deve ampliar e proteger o financiamento da saúde mediante a revisão de limites orçamentários e o repasse tripartite com critérios de equidade, priorizando regiões com menor oferta, a fim de reduzir desigualdades de acesso.

Para o segundo, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação e com veículos de comunicação, pode promover campanhas e conteúdos escolares sobre os serviços e as conquistas do SUS, divulgados em televisão, rádio e redes sociais e nos conselhos de saúde, para estimular o conhecimento e a participação social.

O detalhamento pode indicar, por exemplo, que as campanhas mostrem dados concretos de vacinação e transplantes. Lembrando sempre de que a proposta deve respeitar os direitos humanos, o que aqui é natural, já que ela reforça a universalidade e a equidade.

Valter Campanato/Agência Brasil Estudantes chegam a local de aplicação em Brasília (DF) para a prova do Enem 2026









Minha opinião sobre a prova de redação do Enem

Um aspecto importantíssimo e que exige muito de cada pessoa que fez a redação no último domingo é ter repertório sociocultural, que, segundo a Cartilha do participante 2026, “configura-se como uma informação, um fato, uma citação ou uma experiência vivida que, de alguma forma, esteja relacionada ao tema e contribua como argumento para a discussão proposta.”(p. 15)

Para se ter uma ideia, as seguintes informações que sugeri acima foram trazidas do meu repertório sociocultural: Reforma Sanitária, ideia de cidadania social de T. H. Marshall, Emenda Constitucional 95/2016, articulação do Governo Federal com o Congresso Nacional e repasse tripartite (modelo de divisão de responsabilidades e recursos financeiros entre as três esferas de governo: União, Estados e Municípios).

A grande pergunta que deixo aqui é: em que medida a sociedade brasileira (incluindo aqui a escola, evidentemente, mas não só ela) está se comprometendo com a construção desse repertório sociocultural dos estudantes saídos do ensino médio.