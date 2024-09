Reprodução Em primeiro reencontro após “cadeirada”, candidatos trocam novas ofensas





Só mesmo quem estava em Marte não ficou sabendo do lamentável episódio ocorrido no debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, ocorrido no último domingo, 15 de setembro. De todo modo, para refrescar a memória, José Luiz Datena deu uma cadeirada em Pablo Marçal.

Analistas políticos, após esse episódio, se perguntaram que tipo de influência poderia ter na campanha um evento extremo como esse. Saiu na quarta-feira, 18/09, pesquisa da Quest que mostra ao menos dois pontos bem interessantes: um, o agredido Marçal caiu de 23% para 20% e o agressor Datena subiu de 8% para 10%.

Dois, Boulos e Tabata Amaral, que se esforçam para manter distância das brigas com Marçal, tiveram resultados diferentes na pesquisa: Boulos subiu 3 pontos e Tabata caiu 1 ponto. Boulos parece consolidar cada vez mais o voto da esquerda e do jovem também identificado com a esquerda. Tabata adotou a imagem da "mina da periferia" que venceu, mas esse personagem não parece convincente o suficiente para o eleitor.

Como explicar, porém, o perde-ganha entre Marçal e Datena? O mais provável aqui é que o eleitor tenha feito a leitura de que Marçal, de algum modo, recebeu o que merecia. A subida de Datena é, provavelmente, algo sem consistência para representar uma expansão contínua, mas a queda de Marçal pode ser algo mais definitivo.





Historicamente, o discurso e a conduta extrema, radical, agressiva, costuma ser algo de pouco fôlego. E como Marçal não parece ter um conjunto de propostas consistentes para a cidade, esse "pacote" indica, talvez, uma dificuldade para o candidato subir mais alguns pontos e garantir sua ida ao 2# turno. Na verdade, hoje, e se as pesquisas estiverem certas, Marçal não estaria no 2# turno.

Sobre pesquisas, convém lembrar a campanha ao governo de São Paulo em 2022 que dava Haddad na frente de Tarcísio no 1# turno. Apurados os votos, foi bem o contrário e por uma diferença expressiva: 42 x 35 para Tarcísio. As pesquisas, portanto, são confiáveis até certo ponto.

