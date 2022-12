Reprodução/Twitter (@L_Dornelles) Letícia Dornelles falou com a coluna e negou que tenha feito dossiê contra Mário Frias ou mesmo que esteja demitida.

A presidente da Casa de Rui Barbosa deixou a função nesta semana por determinação do Secretário Nacional de Cultura, André Porciúncula. Letícia Dornelles falou com a coluna e negou que tenha feito dossiê contra Mário Frias ou mesmo que esteja demitida.

"Não faço dossiês", revelou ela com exclusividade ao falar com a coluna. A notícia do dossiê foi dada pelo jornalista Lauro Jardim, do O Globo. Ele revela que a gestora teria entregue documentos ao grupo de transição mostrando uma série de assédios morais praticados por Frias e Porciúncula. A profissional nega.

Embora a demissão tenha sido confirmada, Dornelles explica que ainda não foi exonerada das funções. "Estou de férias até o dia 24". Porém, ao ser questionada pelo motivo da demissão, a gestora não perde a chance de deixar algo no ar. "Defendo a Casa de Rui Barbosa sempre".

A coluna apurou que a relação entre Dornelles e Frias nunca foi das melhores. A pessoas próximas, o agora deputado federal eleito por São Paulo criticava a presidente da Casa por não ser "ideológica o bastante".

Já Dornelles chegou a comentar com pessoas próximas que não havia sido contratada para dar palanque aos bolsonaristas, mas que gostaria de fazer um trabalho técnico. Ela foi indicada por Marco Feliciano (PL), pastor e deputado federal muito próximo de Jair Bolsonaro (PL).

Dornelles seguiu caminho parecido com o de Regina Duarte. A atriz que assumiu a Secretaria Nacional de Cultura no início da gestão Bolsonaro saiu pela porta dos fundos ao ser fritada pela classe política ideológica. Dornelles é do mesmo segmento de Regina. Autora de livros e novelista, ela foi colaboradora de Manoel Carlos num dos grandes sucessos dele na Globo, Por Amor (1997).

Sobre futuro, a agora ex-gestora faz mistério. "Calma", brinca ao confirmar que está de férias. Porciúncula por sua vez, deixa a função dia 31. O cargo dele perde força porque Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devolveu à Cultura status de Ministério e confirmou a cantora Margareth Menezes para a função, numa vitória de Janja em queda de braço com o PT.

