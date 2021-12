O Antagonista Brasil vai doar vacinas para países da América Latina, Caribe e África

O Ministério de Relações Exteriores e o Ministério da Saúde divulgaram nesta segunda, 20, uma nota afirmando que o Brasil fará uma doação significativa de vacinas contra a Covid para países da América Latina, do Caribe e da África . O Brasil tem 66% da população vacinada com duas doses (foto).

“ A doação de vacinas não impactará o calendário do Plano Nacional de Imunização, ora em andamento, e será o primeiro passo de processo abrangente de cooperação em matéria de vacinas com a região e com o mundo “, diz o documento.

A nota também diz que “ o Brasil reafirma seu firme compromisso com a promoção do acesso universal a vacinas , medicamentos e demais insumos necessários à luta contra a pandemia de Covid-19 “.