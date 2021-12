O Antagonista Síria acusa Israel de lançar mísseis contra porto de Latakia

A agência estatal síria Sana afirmou que na madrugada desta terça, 7, mísseis israelenses atacaram o porto comercial de Latakia.

Os mísseis teriam sido lançados do Mediterrâneo, a sudoeste de Latakia. Diversos contêineres pegaram fogo. As chamas foram contidas pelos bombeiros (foto). O porto fica perto de uma base aérea russa.

De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, o alvo seria um carregamento de armas iranianas. Não se tem notícia de mortos ou feridos.

Este foi o 27º ataque israelense na Síria este ano, pelas contas do Observatório.

Rússia e Irã, por meio do grupo terrorista libanês Hezbollah, apoiam a ditadura do sírio Bashar Assad na guerra civil , que dura mais de dez anos e deixou meio milhão de mortos. Israel teme que o Hezbollah use o território sírio para lançar ataques.