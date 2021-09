O Antagonista Ex-assessor de Trump e criador da rede social Gettr visita os Bolsonaro em Brasília

O empresário americano Jason Miller, ex-assessor do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump , visitou o presidente Jair Bolsonaro e seu filho Eduardo no Palácio do Alvorada nesse domingo, 5 de setembro.

Miller é o criador do Gettr, cuja proposta é ser uma alternativa às grandes redes sociais e tem recebido a adesão de muitos bolsonaristas . Hoje, os brasileiros são a segunda maior nacionalidade na plataforma e o presidente Bolsonaro tem ali uma conta verificada . Apesar de ter sido anunciado que Trump abriria uma conta na rede, isso não aconteceu.

O americano veio ao Brasil para dar uma palestra na Conferência de Ação Política Conservadora, CPAC, que ocorreu em Brasília e foi organizada por Eduardo Bolsonaro.