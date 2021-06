Reprodução/Twitter @NicolasMaduro Presidente venezuelano Nicolás Maduro pede investimentos aos americanos

O canal de televisão Bloomberg divulgou nesta sexta, 18, uma entrevista com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro . Na conversa, o venezuelano fez um pedido para que os investidores americanos conheçam a Venezuela e para que o presidente americano Joe Biden faça um acordo com o país.

"Se a Venezuela não pode produzir petróleo e vendê-lo, não pode produzir e vender seu ouro, não pode produzir e vender sua bauxita, não pode produzir ferro, não pode gerar receita no mercado internacional, como pode pagar aos detentores de títulos venezuelanos?", disse Maduro. "Este mundo tem que mudar. Esta situação tem que mudar. Nós temos de encontrar um jeito de regularizar essa situação. Eu quero regularizar. Eu tenho um plano."

"A Venezuela vai se tornar uma terra de oportunidades", disse Maduro. "Estou convidando investidores dos EUA para que não fiquem para trás."

Você viu?

Em março do ano passado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ofereceu 15 milhões de dólares por informações que levem à captura de Maduro. O ditador é acusado de envolvimento com o tráfico internacional de drogas.

Maduro é acusado de ter liderado o Cartel dos Sóis, uma organização formada por militares de alta patente voltada ao tráfico de entorpecentes. Os "sóis" do cartel são uma referência às insígnias que os militares pregam nos uniformes. "Seus membros não apenas enriqueceram com o negócio ilegal como também inundaram os Estados Unidos com cocaína", diz o documento do Departamento de Justiça.





Caso seja levado a um tribunal americano e condenado, Maduro pode pegar 15 anos de prisão ou pena perpétua.