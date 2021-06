O Antagonista Todd Chapman, embaixador dos EUA no Brasil, anuncia aposentadoria

O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman , anunciou nesta quinta, 10, sua decisão de se aposentar da carreira diplomática. Ele assumiu o posto no Brasil em março de 2020, ainda durante o governo de Donald Trump e no início da pandemia do coronavírus.

"Com emoções mistas, escrevi ontem ao presidente Biden para informá-lo da minha decisão de me aposentar do serviço público depois de 30 anos de carreira no Departamento de Estado. Após minuciosa consideração, minha esposa Janetta e eu estamos convencidos de que este é o momento propício, por várias razões pessoais positivas, para nos mudarmos para Denver, Colorado, para viver mais perto de nossos dois filhos e nora e realizar novas oportunidades profissionais e interesses pessoais de longa data com os quais estamos genuinamente entusiasmados", escreveu Chapman em um comunicado oficial.

O embaixador também anunciou que seguirá trabalhando como embaixador pelos próximos 30 dias no Brasil.