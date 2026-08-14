Imagem gerada por I.A Confronto Global: Tarifas e Democracia

Enquanto um mundo atônito assiste a derrocada de uma ordem econômica que lhe trouxe estabilidade e prosperidade por décadas, a pergunta que se ouve em cada país e a mesma: por qual razão os Estados Unidos, a nação que cresceu tão bem sob esse sistema, o está destruindo pouco a pouco ?

Porque a ambição e a ganância de mandar no mundo cultivada por Trump lhe permite acreditar que tem o direito e o poder pra reordenar o sistema internacional segundo as suas convicções autoritárias e ditatoriais.

Ele gosta da palavra punição e se crê capaz de punir os outros. Mas nenhum acordo atribui aos Estados Unidos o controle sobre as suas parcerias comerciais com outros países.

Mostrando cautela o presidente Lula tem buscado minimizar esse confronto crescente com Washington enquanto empresários buscam um entendimento entre as duas nações. Embora sujeito as tarifas o Brasil foi menos atingido que outros países inicialmente. Mas agora a situação se agravou com tributos maiores.

Vários setores brasileiros foram este ano mais afetados dado o calendário eleitoral pelas ações de Trump com risco crescente para as nossas empresas e exportações. Ações de Trump tem sido interpretadas como um apoio a oposição para as próximas eleições de outubro.

O Brasil busca pelo diálogo atenuar o conflito e deixar o tempo passar até as eleições. Essa estratégia é difícil mas necessária visto que o tempo será o melhor remédio para o conflito comercial e político. As questões domésticas em ano eleitoral tem prioridade sobre os temas internacionais. As pretensões imperiais de Trump tem prazo marcado e data de validade com o final de seu mandato e a impossibilidade de reeleição.