O mundo vive hoje uma fase de transição e muita instabilidade e insanidade marcada pelo autoritarismo, declínio da democracia e multipolaridade com enfraquecimento do multilateralismo.

Os Estados Unidos continuam fortes , mas já não tem mais poder para controlar o planeta sozinhos . China, Russia, India e Brasil impõe-se no novo jogo de poder após a guerra fria enquanto a Europa busca se manter relevante apesar de inúmeras e crescentes divisões.

A Europa insiste no erro de pensar que os seus maiores antagonistas são a Rússia e China, uma visão arcaica e retrógrada dos tempos modernos que está bastante longe da verdade. Basta pensar no caso da Groenlândia e da Dinamarca. E tem receio de enfrentar Trump.

O aumento do autoritarismo, populismo e nacionalismo nos últimos anos enfraqueceu a democracia e o estado de direito assim como a defesa dos direitos humanos. Vamos ter de escolher entre a civilização ou a barbárie. Basta ver o caso de Gaza . Parece que houve um amortecimento da consciência crítica mundial. E por essa razão regimes totalitários e autoritários ganham espaço sem respeito pelo direito internacional como nos casos dos ataques ao Irã e Venezuela.

Alguns países que se diziam uma democracia, como os Estados Unidos, já não rezam mais pela mesma cartilha. E a mentira toma conta desses países com deriva autoritária como é o caso do governo Trump . O despudor vende mentiras e falsidades como verdades com o apoio de parte da mídia.

Conflitos regionais como Ucrânia, Gaza , Irã, Palestina, Venezuela e tensões na Ásia demonstram que a segurança global está frágil e nem a África escapa dessa situação. A economia global sofre com o aumento da criminalidade e da desigualdade com o desemprego e a inflação. Temas estruturais como clima , migração, tecnologia e inteligência artificial avançam mais rápido do que a capacidade política das nações.

Assim este ano se inicia com perspectivas difíceis de solução dos conflitos. O mundo está por demais fragmentado, competitivo e incerto . E a era da incerteza. A irracionalidade e a ganância crescentes tornam o atual quadro mundial mais difícil e as perspectivas para este ano não são infelizmente animadoras .