Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Nomeação da jurista Edilene Lobo ou de outra mulher para o STF contribuiria para reduzir a dívida histórica que o Brasil tem em relação às mulheres, especialmente, as negras





O presidente Lula já entrou para a história por ter conseguido tirar o Brasil duas vezes do Mapa da Fome da ONU/FAO.

Nos seus três governos anteriores, ele também foi capaz de diminuir a desigualdade social, seja valorizando o salário mínimo, isentando do Imposto de Renda mais de 20 milhões de pessoas ou incluindo milhões de brasileiros nas redes de ensino básico e universitário, e no atendimento à saúde.

São inquestionáveis também as suas contribuições no campo do trabalho.

A mais recente delas foi a redução da jornada de trabalho, uma conquista histórica da classe trabalhadora.

Ainda falta muita coisa para ser feita.

As complexas preservação ambiental, reforma agrária e demarcação dos territórios indígenas, por exemplo, são algumas delas.

Mas, há uma outra, bem mais simples de se conseguir e ao alcance imediato da caneta presidencial, que é a nomeação de pessoas negras para ocupar cargos públicos relevantes.

No mundo jurídico as distorções e injustiças para com os negros e as mulheres são evidentes.

Nesse campo, negros, mulheres ou homens, só formam maioria quando as estatísticas mostram os perfis de quem está atrás das grades.

Relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça divulgado neste ano revela o que todos já sabíamos, mas seguimos ignorando.

As pessoas negras (pretas e pardas, conforme o critério do IBGE e do CNJ) são maioria na população brasileira.

Mas apesar disso, elas são sub-representadas no Judiciário.

Atualmente, do total de 19.024 magistrados em atividade nas Justiças Estadual, do Trabalho e Federal, cerca de 2.700 (menos de 14,5%) deles são negros.

No caso das mulheres também chama a atenção que, apesar de representarem 51,5% da população brasileira, ela correspondem a 40,3% do total de magistrados no Brasil.

STF

No caso do STF a discriminação às mulheres é gritante. Nos seus 130 anos de existência, apenas três mulheres foram nomeadas ministras, contra 172 homens.

Lula quer indicar ainda neste ano um nome para preencher a vaga de ministro que pertenceu a Luís Roberto Barroso.

Até 2030, quando encerrará o seu governo, ele poderá indicar quatro novos ministros.

Poderia começar indicando já uma mulher.

Há muitos nomes de mulheres competentes, donas de notório saber jurídico e de trajetórias profissionais respeitáveis, construídas dentro da ética desejável a quem postula tais cargos.

A jurista Edile Lobo é uma delas.

Ela é advogada, professora, doutora em Direito e tornou-se a primeira mulher negra a compor o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após nomeação feita pelo próprio Lula em 2023.

Um nome que tem agradado juristas, ministros das cortes superiores e integrantes do Legislativo.

Vamos aguardar.























