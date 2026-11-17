IDAFRO/Divulgação A obra apresenta o orixá segurando um machado com lâminas nas duas pontas, simbolizando a igualdade no julgamento, sem favorecer um lado em detrimento de outro





Às vésperas do Dia Nacional da Consciência Negra, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai instalar nesta terça-feira (17), no seu Salão Nobre, uma escultura de Xangô, o orixá que simboliza a justiça na tradição yorubá e nas religiões de matriz africana.

A obra intitulada "Machado de Ouro da Verdade" representa Xangô (Oxê de Xangô) segurando um machado com lâminas nas duas pontas, simbolizando a igualdade no julgamento, sem favorecer um lado em detrimento de outro.

Ela foi criada pelo artista Rodrigo Sampaio de Siqueira e doada para o STF pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro).

O pedido para instalar a escultura no STF partiu do próprio Idafro, em fevereiro de 2025, proveitando que a Corte tinha acabado de decidir que a presença de símbolos religiosos, como imagens e crucifixos, em prédios e órgãos públicos não fere o princípio da neutralidade estatal em relação às religiões, nem a liberdade de crença das pessoas.

Julgamento

O julgamento ocorreu em novembro de 2024, após um recurso do Ministério Público Federal (MPF) pedir a retirada de todos os símbolos religiosos nesse tipo de instalação, entendendo ferir a laicidade do Estado.

Por unanimidade, à época, a Corte entendeu que a Constituição protege a liberdade religiosa e que a presença de símbolos religiosos faz parte da história da formação do país.

O próprio Plenário da Corte tem, pendurada na parede, atrás da cadeira do presidente, uma cruz comumente usada na fé católica.

Para o presidente do Idafro, Hédio Silva Júnior, o pluralismo é um princípio constitucional que requer concretude, ação prática e não somente discurso, retórica.

"Felizmente o presidente Edson Fachin soube compreender, como de hábito, a relevância da reivindicação coletiva dos povos de terreiro e do povo preto”, disse.

Para ele, a instalação do Oxê é o símbolo do compromisso do STF com a promoção da igualdade racial, e a valorização da diversidade “como vetores imprescindíveis para que as decisões do Judiciário não reproduzam ideologias ou preferências raciais de julgadores”.

Em nota, o STF afirmou que "a instalação do Oxê de Xangô representa uma iniciativa de reconhecimento e valorização das tradições de matrizes africanas, contribuindo para a promoção do respeito à diversidade religiosa e cultural brasileira”.

Com informações da Agência Brasil e do STF