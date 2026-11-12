ARQBH/Divulgação O Estado de Minas circula há 98 anos, mas já há algum bom tempo, vem enfrentando dificuldades financeiras, que levaram ao seu endividamento e à desapropriação da sua sede em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região

Afundado em dívidas milonárias e às vésperas de completar seu centenário, o jornal Estado de Minas, do grupo Diários Associados (DA), teve sua sede desapropriada nesta quinta-feira (12)pelo governo federal, por meio do decreto nº 13.16 1, publicado no Diário Oficial da União.

O prédio, segundo determina o decreto assinado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, será destinado à ampliação das instalações do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG) da 3 Região, cuja sede fica bem ao lado do jornal.

Localizado no Bairro Funcionários, área nobre de Belo Horizonte, ele abriga, além da administração e redação do veículo de comunicação mais tradicional de Minas Gerais, as sedes e redações do Portal UAI, Rádio Guarani e TV Alterosa, todos pertencentes aos Associados.

O decreto declara o imóvel como sendo de utilidade pública e estabelece que as despesas com a sua aquisição serão custeadas por orçamento do próprio TRT-MG, mas não estipula o valor da indenização nem fixa prazo para a trasferência.

Dívida milionária/Indenização idem

A dívida do jornal é formada principalmente por passivos trabalhistas decorrentes de ações movidas por ex-funcionários, por débitos com fornecedores e por inadimplências junto à União e ao Estado de Minas Gerais.

Extra-oficialmente, estima-se que ela seja superior a meio bilhão de reais.

Por isso, acredita-se que a indenização a ser paga pelo TRT, também estimada informalmente, deverá ser milionária, em torno dos R$ 300 milhões.

As dificuldades financeiras que o jornal enfrenta vêm de longe, acometidas pela perda de leitores e anunciantes, e pela concorrência do mundo digital.

Em função disso, já ha alguns anos, a empresa vem promovendo o desligamento sistemático de empregados, incentivando demissões voluntárias; cortando despesas e atrasando seguidamente os pagamentos dos salários de seus funcionários e dos respectivos encargos trabalhistas.

Como consequência, o veículo passou a ser alvo de greves e de inúmeras medidas judiciais, que visam bloquear suas receitas publicitárias, para tentar assegurar que os salários dos empregados sejam pagos em dia e os vencimentos atrasados sejam repostos.