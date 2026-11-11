Agência Brasil/Arquivo Sergio Moro tirou Lula da eleição presidencial e o condenou à prisão com base em fake news, como a do triplex do Guarujá que, como afirma a Justiça, nunca pertenceu ao presidente

A Justiça Federal de Brasília reconheceu o que todos sempre souberam, inclusive as paredes da 13ª Vara de Curitiba: que o famoso triplex do Guarujá nunca pertenceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas, sim, à OAS Empreendimentos.

O reconhecimento partiu do j uiz federal substituto Marcelo Gentil Monteiro, da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, em decisão assinada na semana passada.

Nela, o magistrado determina que o grupo OAS, o legítimo e desde sempre proprietário do imóvel, receba todo o dinheiro obtido com a venda do triplex, em leilão realizado em 2018.

O montante está depositado em conta judicial na Caixa Econômica Federal. Atualizado, ele soma cerca de R$ 2,428 milhões.

Caberá à Caixa devolvê-lo para a empreiteira, assim que for notificada pela Justiça.

Era uma vez uma versão

A decisão da Justiça Federal de Brasília põe por terra a versão disseminada pelo então juiz federal Sergio Moro, titular da 13ª Vara de Curitiba, e pelos seus aliados na Operação Lava Jato, de que Lula era o dono do imóvel.

A versão lavajatista foi comprada por grande parte da imprensa, que nunca se preocupou em checar a veracidade da história, seja por preguiça ou por interesses próprios.

Ela deixou de lado a ética e os fundamentos do bom jornalismo para funcionar como uma espécie de porta-voz da Operação comandada por Moro, reproduzindo "ad nauseam" a versão expedida pela Vara de Curitiba, ao ponto de entorpecer a opinião pública, que passou a aceitar como verdadeira, a fake news espalhada por Moro.

A versão de que Lula recebeu o triplex por ter aberto as portas da Petrobras para OAS, repassando à empreiteira contratos milionários com a petroleira, serviu como uma luva para que Moro condenasse o presidente à prisão, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Escola Base

Mas, afinal, o que há em comum entre o caso do triplex do Guarujá e o da Escola Base mencionado no título deste artigo?

O Caso Escola Base ocorreu em 1994 em São Paulo e entrou para os anais da imprensa brasileira, se transformando no maior exemplo de erro jornalístico utilizado no país para se referir a episódios de linchamento moral, da condenação prévia sem provas e da irresponsabilidade na apuração de fatos.

Na época do corrido, os proprietários, uma professora e o motorista da escola infantil foram falsamente acusados de cometerem abuso sexual contra alunos de quatro anos.

Meses depois, o inquérito foi arquivado por total ausência de provas, mas, naquele momento, a vida pessoal e profissional dos acusados já havia sido destruída pela repercussão policial e midiática.

Os veículos publicaram versões de um delegado e de mães como verdades absoluta das crianças sem checar documentos ou ouvir o outro lado, expondo suspeitos e muitas vezes condenando-os antes da conclusão de das investigações ou do julgamento pela Justiça.

O caso de Lula, exposto acima, tem ou não tem a ver com esse triste e lamentável episódio da escola?

Se sim, o presidente, que foi difamado e condenado injustamente, deve ser indenizado moral e monetariamente, como foram as vítimas da Escola Basse?