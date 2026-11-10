Rosinei Coutinho/STF Lavajatistas e bolsonaristas veem o ministro Luiz Fux como alguém simpático às suas causas

Decisão tomada pelo ministro do STF, Luiz Fux, nesta segunda-feira (9), de livrar a juíza federal Gabriela Hardt da punição imposta pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), demostra que o magistrado continua fazendo valer a famosa expressão "In Fux we trust"(Em Fux nós confiamos).

E que o slogan criado há 10 anos pelo então juiz da Lava Jato, Sergio Moro, para dar a entender aos integrantes do grupo lavajatista que eles poderiam contar sempre com a benevolência e o apoio do magistrado, não precisa de reparos.

Fux numa canetada suspendeu a pena de disponibilidade aplicada pelo CNJ a Gabriela Hardt - magistrada identificada com os ideais lavajatistas, que atuou na linha de frente da Lava Jato como substituta de Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4).

Punição

Hardt foi punida pelo CNJ no dia 4 de agosto deste ano, após o órgão ter concluído um processo administrativo disciplinar que detectou irregularidades que teriam sido cometidas pela magistrada no âmbito da Lava Jato, como a homologação em 2019, do acordo entre a força-tarefa da Operação e a Petrobras para devolução de recursos bilionários que estavam nos Estados Unidos e foram desviados da estatal.

O ajuste destinava metade dos valores pagos pela estatal, em decorrência de acordo com autoridades norte-americanas, a uma fundação de direito privado, e a outra metade a acionistas da empresa.

Ainda em 2019, no mês de março, o STF suspendeu a homologação, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 568.

Em setembro do mesmo ano, o acordo foi anulado e substituído por outro ajuste homologado, desta vez, pelo Supremo.

Em razão desse fato, o CNJ determinou o afastamento imediato da magistrada de suas funções por dois anos, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

Liminar

A defesa de Gabriela Hardt recorreu da decisão do CNJ e calhou de Fux ter quer decidir.

E ele não titubeou: concedeu liminar no Mandado de Segurança (MS) 41154 e determinou que, após o término de licença para tratamento de saúde, e desde que não haja outro impedimento legal, Hardt retorne imediatamente às funções jurisdicionais, com vencimentos integrais.

Fundamentos de Fux

Um dos fundamentos apresentados por Fux foi a prescrição do caso, ou seja, a superação do prazo para aplicar sanção disciplinar.

Segundo o ministro, o CNJ tomou conhecimento da conduta atribuída à juíza em março de 2019, quando parlamentares apresentaram reclamação disciplinar contra a homologação do acordo.

No entanto, o processo administrativo disciplinar só foi aberto em junho de 2024, depois do prazo de cinco anos previsto na Resolução CNJ 135/2011.

Outro fundamento da decisão foi a garantia da independência judicial.

Para Fux, a responsabilização disciplinar não pode decorrer apenas de divergências sobre o conteúdo de uma decisão judicial, sem a demonstração de infração funcional.

Ele ressaltou que, segundo o próprio CNJ, não havia provas de que Gabriela Hardt teria participado das tratativas do acordo ou atuado com a intenção de obter vantagem pessoal ou favorecer terceiros.

O ministro lembrou, ainda, o histórico funcional favorável da juíza e as circunstâncias excepcionais em que assumiu interinamente a 13ª Vara Federal de Curitiba.

CNJ discorda

Para o CNJ a contagem do prazo começaria em 2023, quando uma correição na 13ª Vara reuniu novas provas sobre o caso.

Origem do slogan

O slogan "In Fux we trust" ficou conhecido do público em 2019, depois que o site The Intercept Brasil divulgou as conversas de integrantes da Lava Jato em uma série de reportagens intitulada "Vaza Jato", que levaria ao desmonte da operação e à sua consequente desmoralização.

A frase foi criada em 2016 por Sergio Moro, em mensagem de aplicativo trocada com o então procurador Deltan Dallagnol, quando eles comemoravam o apoio ou a postura favorável der Fux às pautas da Operação Lava Jato.

Dallagnol contou a Moro que o ministro Luiz Fux havia dado a entender em uma conversa que a força-tarefa da Lava Jato podia contar com ele "para o que precisasse".

Moro em seguida respondeu: "Excelente. In Fux we trust".

A mesma frase voltaria a viralizar em setembro de 2025, durante o julgamento no STF sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, quando Fux apresentou um voto com quase 13 horas de duração.

Ao divergir do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, Fux fez afagos às defesas, questionou a competência do STF para julgar o caso da trama golpista e, para terminar, ainda votou pela absolvição de 6 dos 8 réus, incluindo Jair Bolsonaro.

Naquele dia, apoiadores do ex-presidente e setores da oposição (entre parlamentares e advogados) resgataram o slogan com o intutito de comemorar ou criticar o posicionamento de Fux.

O mérito da ação envolvendo Gabriela Hardt ainda será analisado pelo STF em data a ser anunciada.

(Com informações do STF)