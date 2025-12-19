AMAERJ / Instagram Cláudio de Mello Tavares, novo presidente do TRE-RJ, promete ser implacável contra o crime organizado





O desembargador Claudio de Mello Tavares afirmou nesta semana ao assumir a presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio ( TRE-RJ), que umas das prioridades de sua gestão será o combate a candidaturas ligadas ao crime organizado.

“Não haverá espaço no processo eleitoral do Estado do Rio de Janeiro para candidaturas patrocinadas pelo crime organizado, pelo tráfico de drogas ou pelas milícias.", prometeu.

Segundo ele, o voto popular é "sagrado".

"Não pode ser comprado, coagido, manipulado”, afirmou, Tavares.

O desembargador prometeu ser implacável em indeferir registros de candidatos com relação direta ou indireta com organizações criminosas.

“Nenhuma nação se fortalece sem garantir ao cidadão o direito ao voto livre. Livre de pressão, de coerção, do medo. Neste tribunal, defenderemos com rigor o direito de o eleitor escolher seus representantes sem que forças paralelas interfiram na sua decisão. O voto pertence ao eleitor e somente a ele”, destacou.

Trajetória

Claudio de Mello Tavares ingressou no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) em 1998.

Ele atuou como corregedor-geral da Justiça entre 2017 e 2018, e presidiu o TJ-RJ no biênio 2019-2020.

De março a dezembro de 2025, ocupou a vice-presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral no estado.

Cláudio Tavares foi eleito por aclamação pelos sete membros do Colegiado do Tribunal Eleitoral fluminense para suceder o desembargador Peterson Barroso Simão. O seu mandato irá até março de 2027 .

Com informações do TRE-RJ