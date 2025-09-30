YouTube/ Reprodução Indicada pelo presidente Lula, a advogada Verônica Sterman será a segunda mulher a ocupar o cargo de ministra do STM

A advogada Verônica Abdalla Sterman tomará posse nesta terça-feira (30) como ministra no Superior Tribunal Militar (STM), tornando-se a segunda mulher a integrar a Corte militar nos seus 217 anos de história.

A primeira foi a ministra Maria Elizabeth Rocha, empossada em 2007.

Desde março deste ano, ela ocupa a presidência do STM, Corte integrada por 15 ministros - cinco civis e 10 militares.

Ambas foram Indicadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Verônica Sterman ocupará a vaga destinada à advocacia, aberta em abril deste ano, com a aposentadoria do ministro José Coêlho Ferreira, que atuou por 24 anos na Justiça Militar da União (JMU).

Em agosto deste ano, após ser aprovada pelo Senado, ela falou do simbolismo de sua escolha pelo presidente Lula ao defender que a representação feminina em espaços de poder ainda precisa avançar para refletir o equilíbrio da sociedade brasileira.

“Mais mulheres na magistratura significa um judiciário mais plural, capaz de compreender as múltiplas realidades que atravessam a nossa nação. A presença de mais uma mulher neste tribunal histórico carrega esse compromisso. A diversidade de olhos enriquece a justiça, amplia o entendimento sobre as realidades humanas e fortalece a legitimidade dos jurisdicionados”, afirmou na oportunidade.

Trajetória

Verônica Abdalla Sterman tem 41 anos e é formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com especialização em Direito Penal Econômico pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

A nova ministra possui também pós-graduação na mesma área pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM), em parceria com a Universidade de Coimbra (Portugal).

Verônica Sterman vinha se dedicando à advocacia há quase 20 anos, com atuação destacada no direito penal e processual penal.

A cerimônia de posse está marcada para começar às 17h desta terça-feira no plenário do STM.