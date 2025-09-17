Agência Brasil Governador de SP Tarcísio de Freitas levantou suspeitas por ter ido a Brasília na semana do julgamento de Bolsonaro articular votação da anistia para os golpistas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta terça-feira (16) que ela se manifeste no prazo de cinco dias, sobre um requerimento de abertura de investigação contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Ele é acusado de ter cometido crime de obstrução de Justiça durante o julgamento do Núcelo 1 da trama golpista, encabeçado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete aliados - todos condenados pelo STF na quinta-feira (11), por planejarem um golpe de Estado.



O pedido para investigar o governador paulista foi protocolado no STF pelo deputado federal Rui Falcão (PT-SP).

O parlamentar defende que Tarcísio seja investigado pelo crime de obstrução de Justiça, por ter ido para Brasília, na semana passada, durante o julgamento do Núcleo 1, para articular a votação do projeto de anistia no Congresso.

A anistia, segundo ele, teria com alvo principal o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ex-presidente, por ter sido o líder da organização criminosa, recebeu a maior pena entre os integrantes daquele que é considerado o núcleo crucial da trama: 27 anos e 3 meses de prisão.

(*) Com informações do STF e da Agência Brasil