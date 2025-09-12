TV JUSTIÇA / REPRODUCAO Ministra Cármen Lúcia durante julgamento inédito que selou o destino de Bolsonaro, generais de 4 estrelas e aliados por tentativa de golpe de Estado

A ministra Cármen Lúcia, decana da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), se destacou na sessão desta quinta-feira (11) do julgamento da trama golpista, ao apresentar o voto que asseguraria a maioria no colegiado para condenar, pela primeira vez na história brasileira, um ex-presidente da República e generais de 4 estrelas, além de aliados, por tentativa de golpe de Estado.

O caso, inédito na Justiça brasileira, ganhou ampla repercussão mundial, não apenas pelo seu ineditismo, mas, sobretudo, pela pressão enorme exercida pelo governo dos Estados Unidos sobre os ministros do STF e o governo brasileiro.

Cármen Lúcia, apesar da sua aparência frágil, mostrou que a fragilidade dela é só aparente.

Discorreu sobre o voto com voz serena, respeitosa com os colegas e elegante com a plateia de milhões de pessoas que assistiam ao julgamento.

Sem se intimidar com o contexto tenso que cercava a sessão, soube ser firme e certeira, fundamentando com clareza as suas convicções nas provas apresentadas ao longo do devido processo legal e amparada na Constituição brasileira.

Com a coragem, a força e a sensibilidade inerentes às mulheres, a ministra conseguiu amenizar o clima pesado que costuma acompanhar julgamentos criminais.

Para tanto, apresentou um voto como uma bela receita, com a medida certa para punir golpistas, harmonizando provas com fatos históricos, reflexões filosóficas, acrescentados de muita indignação, leveza e poesia.

Entre os autores citados por ela como referências estão o poeta Affonso Romano de Sant'Anna, a historiadora Heloisa Starling, o filósofo italiano Maquiavel e o escritor francês Victor Hugo.

A seguir, o poema "Que País é Este?", de Affonso Romano de Sant'Anna, recitado pela ministra. Vale a sua releitura por toda a carga simbólica que ele carrega (*)

Que País É Este?

Uma coisa é um país,

outra um ajuntamento.

Uma coisa é um país,

outra um regimento.

Uma coisa é um país,

outra o confinamento.

Mas já soube datas, guerras, estátuas

usei caderno "Avante"

— e desfilei de tênis para o ditador.

Vinha de um "berço esplêndido" para um "futuro radioso"

e éramos maiores em tudo

— discursando rios e pretensão.

Uma coisa é um país,

outra um fingimento.

Uma coisa é um país,

outra um monumento.

Uma coisa é um país,

outra o aviltamento.

(...)

2

Há 500 anos caçamos índios e operários,

há 500 anos queimamos árvores e hereges,

há 500 anos estupramos livros e mulheres,

há 500 anos sugamos negras e aluguéis.

Há 500 anos dizemos:

que o futuro a Deus pertence,

que Deus nasceu na Bahia,

que São Jorge é que é guerreiro,

que do amanhã ninguém sabe,

que conosco ninguém pode,

que quem não pode sacode.

Há 500 anos somos pretos de alma branca,

não somos nada violentos,

quem espera sempre alcança

e quem não chora não mama

ou quem tem padrinho vivo

não morre nunca pagão.

Há 500 anos propalamos:

este é o país do futuro,

antes tarde do que nunca,

mais vale quem Deus ajuda

e a Europa ainda se curva.

Há 500 anos

somos raposas verdes

colhendo uvas com os olhos,

semeamos promessa e vento

com tempestades na boca,

sonhamos a paz da Suécia

com suíças militares,

vendemos siris na estrada

e papagaios em Haia,

senzalamos casas-grandes

e sobradamos mocambos,

bebemos cachaça e brahma

joaquim silvério e derrama,

a polícia nos dispersa

e o futebol nos conclama,

cantamos salve-rainhas

e salve-se quem puder,

pois Jesus Cristo nos mata

num carnaval de mulatas.

(...)

Publicado no livro "Que país é este? e outros poemas" (1980).

(*) O poema foi escrito durante a ditadura militar, baseado na frase de Francelino Pereira, ex-governador biônico de Minas Gerais e ex-presidente da Arena, partido político ultra conservador apoiado pelos militares. A indagação de Francelino foi feita em 1976, quando o Brasil ainda estava mergulhado nas trevas da ditadura. Após anunciar que o então ditador Ernesto Geisel iria promover uma abertura política, ele ficou indignado, porque ninguém acreditou que isso seria possível. Diante disse disparou a pergunta que entraria para a história: "Que país é esse? A frase inspiraria ainda o também poeta e músico Renato Russo.