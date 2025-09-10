TV JUSTIÇA / REPRODUCAO Ministro Luiz Fux apresenta seu voto no julgamento da ação penal 2668 no STF

O voto apresentado na manhã desta quarta-feira (10) pelo ministro Luiz Fux no julgamento da trama golpista foi surpreendente e um banho de água fria nos que aguardam a condenação daqueles que atuaram contra a democracia e tentaram dar um golpe violento no Estado brasileiro.

Se foi demolidor para os que defendem o Estado Democrático de Direito, por tudo o que vem acontecendo no país, desde que Jair Bolsonaro perdeu a eleição em 2022, em contrapartida, o voto de Fux serviu como deleite para bolsonaristas, golpistas da extrema direita e para o governo de Donald Trump.

O presidente estadunidense, como se sabe, tem pressionado a justiça brasileira e o país com sanções econômicas e até mesmo invasão militar, caso Bolsonaro seja condenado.

Fux fez mais pelos réus do que os 10 advogados

O fato é que nas poucas horas que durou a apresentação do seu voto, o ministro Fux conseguiu fazer mais pelos oito réus golpistas do Núcleo 1 do que o fizeram todos os 10 advogados de defesa dos acusados ao longo de todo o processo penal.

Na leitura do voto, Fux não deixou pedra sobre pedra em relação à Ação Penal (AP) 2668 e, logo de início, pediu a anulação, pura e simples, de todo o processo, a começar pela "absoluta incompetência" da Primeira Turma e do próprio STF para proceder o julgamento.

Expectativas

Com tudo o que expôs ao longo da votação, Fux superou - para o bem e para o mal - as expectativas dos observadores do desenrolar do julgamento do Núcleo que acontece esta semana no plenário da Primeira Turma do STF.

Os que desaprovam a trama golpista esperavam que Fux, no máximo, poderia abrir algum tipo de divergência com o ministro relator Alexandre de Moraes, que, assim como o ministro Flávio Dino, votou na terça-feira (9) pela condenação de todos os envolvidos.

Esperava-se a discordância e até mesmo o pedido de diminução de penas.

Já os que torciam por um voto mais condescendente, principalmente em relação a Bolsonaro, ficaram extasiados, pois Fux conseguiu ir muito além das expctativas.

Faltou explicar

Apesar das quase quatro horas de duração da leitura do voto, de um sem-fim de citações de casos, jurisprudências, catedráticos, juristas, interpretações constitucionais etc, Fux não foi capaz de explicar algo bem mais simples.

Se considera o STF incompetente para julgar a tentativa de golpe, por que não se furtou de julgar os participantes do 8 de janeiro?

2 X 1

O julgamento agora está em 2 a 1 para condenar Jair Bolsonaro e os outros sete aliados na tentativa de golpe.

Nesta quinta-feira haverá duas sessões - a primeira das 9h às 12h e a segunda das 14h às 19h - reservadas para as apresentações dos votos dos ministros Cármen Lúcia e Crisitano Zanin, presidente da Primeira Turma.

A ver, se algum deles, rebaterá o voto de Fux ou acomapnhará os votos de Moraes e Dino.

O desfecho, com eventuais absolvições, condenações e fixações de penas, deverá ocorrer na sexta-feira (12).