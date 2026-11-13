Bispo Robson Rodovalho Em tempos de tragédia a solidariedade faz a diferença

Nos últimos anos, temos acompanhado tragédias que deixam marcas profundas no Brasil. Enchentes, deslizamentos, incêndios e outros desastres interrompem histórias, destroem lares e transformam a vida de milhares de famílias.

Diante dessas situações, algo também chama a atenção: a capacidade que tantas pessoas demonstram de ajudar quem nunca conheceram.

São voluntários, profissionais de resgate, igrejas, organizações e cidadãos comuns que oferecem alimentos, abrigo, roupas e, principalmente, esperança.

“A solidariedade não impede todas as tragédias, mas pode impedir que a dor seja enfrentada na solidão.”

Eu acredito que uma das maiores demonstrações de grandeza humana acontece quando conseguimos olhar além dos nossos próprios problemas e perceber a necessidade do outro.

Em momentos de crise, diferenças sociais, religiosas e políticas deveriam perder espaço diante daquilo que nos une: a dignidade da vida humana.

Mas a solidariedade não pode existir apenas quando uma tragédia ganha destaque nos noticiários. Ela também precisa estar presente na reconstrução, quando as câmeras vão embora e muitas famílias ainda precisam recomeçar.

Ao longo da minha caminhada, aprendi que a fé se torna especialmente significativa quando se transforma em atitudes concretas. Jesus nos ensinou o valor de amar o próximo, e esse amor encontra sua expressão mais verdadeira no cuidado, na generosidade e no serviço.

“A verdadeira compaixão não se limita a sentir a dor do outro. Ela nos movimenta para fazer alguma coisa.”

É claro que a solidariedade não substitui a responsabilidade das autoridades. Precisamos de prevenção, planejamento, políticas públicas e estruturas capazes de proteger a população.

Entretanto, cada cidadão também pode contribuir. Às vezes, uma pequena atitude representa uma grande diferença na vida de alguém que perdeu quase tudo.

As tragédias revelam nossa vulnerabilidade, mas a solidariedade revela nossa capacidade de reconstruir.

Porque, quando a dor é grande demais para uma pessoa carregar sozinha, a união pode se tornar o primeiro passo para um novo começo.



