Bispo Robson Rodovalho Quem cuida de quem sempre cuidou de nós?

O Brasil está envelhecendo. E, com essa transformação, surge uma pergunta que precisamos enfrentar: estamos preparados para cuidar daqueles que um dia cuidaram de nós?

Durante anos, pais, mães e avós dedicaram seu tempo, suas forças e seus sonhos à construção de suas famílias. Agora, muitos chegam à velhice enfrentando solidão, dificuldades de saúde e, em alguns casos, o sentimento de terem sido esquecidos.

“Uma sociedade revela seus valores pela maneira como trata aqueles que já não conseguem caminhar no mesmo ritmo.”

Vivemos em uma cultura que valoriza a juventude, a velocidade e a produtividade. Mas o valor de uma pessoa não diminui quando seus cabelos ficam brancos ou quando suas forças já não são as mesmas.

Eu acredito que cuidar dos idosos não é apenas uma obrigação familiar. É uma demonstração de humanidade, respeito e reconhecimento pela história que eles carregam.

E cuidar nem sempre significa grandes sacrifícios. Às vezes, começa com uma visita, uma ligação, uma conversa sem pressa ou a disposição de ouvir histórias que já conhecemos.

A Bíblia nos ensina a honrar pai e mãe. Esse princípio vai além das palavras: envolve presença, dignidade e responsabilidade. Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer que muitas famílias enfrentam limitações reais e necessitam de apoio para oferecer os cuidados adequados.

“Honrar quem veio antes de nós é reconhecer que o nosso presente foi construído sobre a dedicação de outras gerações.”

Também precisamos de políticas públicas que garantam proteção, saúde e qualidade de vida à população idosa. O cuidado não pode depender exclusivamente das famílias.

Ao longo da minha caminhada, aprendi que uma vida não deve ser medida apenas pelo que alguém ainda consegue produzir, mas pelo valor que carrega e pelo legado que construiu.

Talvez o maior presente que possamos oferecer a quem envelheceu seja algo simples e precioso: a certeza de que continua sendo amado, respeitado e necessário.

Porque quem dedicou a vida a cuidar também merece ser cuidado.



