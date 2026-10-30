Bispo Robson Rodovalho O perigo do dinheiro fácil

Nunca foi tão fácil apostar. Com um celular e poucos cliques, qualquer pessoa pode entrar em plataformas que prometem transformar pequenas quantias em grandes ganhos. O que parece uma oportunidade, porém, pode se tornar uma armadilha.

O crescimento das apostas no Brasil trouxe uma preocupação que vai além do dinheiro. Há famílias enfrentando dívidas, conflitos e sofrimento emocional porque alguém perdeu o controle sobre o jogo.

“O dinheiro fácil pode parecer uma oportunidade, mas pode custar aquilo que levamos uma vida inteira para construir.”

Eu acredito que precisamos tratar esse assunto com responsabilidade e sensibilidade. Nem toda pessoa que aposta desenvolve dependência, mas quando alguém começa a comprometer o orçamento da casa, esconder perdas ou apostar para recuperar o que perdeu, é sinal de que algo precisa mudar.

O problema é que a perda raramente fica restrita à conta bancária. Ela alcança os relacionamentos, destrói a confiança e compromete a paz familiar.

Vivemos em uma sociedade que valoriza resultados imediatos. Queremos conquistar mais, crescer rapidamente e encontrar soluções fáceis. Mas prosperidade verdadeira não se constrói sobre ilusões.

Ao longo da minha caminhada, aprendi que o dinheiro precisa ser administrado com sabedoria. A perspectiva cristã nos ensina princípios como prudência, trabalho e domínio próprio. Valores fundamentais em um tempo no qual tantas promessas disputam nossa atenção.

“Nenhuma promessa de enriquecimento vale o risco de perder a confiança e a paz dentro de casa.”

Precisamos conversar sobre isso nas famílias, orientar os mais jovens e acolher aqueles que enfrentam dificuldades. Quem perdeu o controle das apostas precisa de apoio e, quando necessário, de acompanhamento profissional, não apenas de críticas.

Também precisamos cobrar responsabilidade das plataformas e das autoridades diante dos impactos sociais desse mercado.

O Brasil não pode tratar como simples entretenimento uma prática que, para muitas pessoas, se transformou em sofrimento.

Afinal, ganhar dinheiro nunca deveria significar colocar em risco aquilo que temos de mais precioso.

Uma família em paz vale muito mais do que qualquer aposta vencedora.



