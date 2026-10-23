Bispo Robson Rodovalho O Brasil que queremos começa nas escolhas que fazemos

Em períodos eleitorais, o Brasil se enche de debates, promessas e expectativas. Discutimos candidatos, propostas e os caminhos que o país deve seguir. Tudo isso é importante. Afinal, as decisões políticas influenciam diretamente a economia, a educação, a segurança e o futuro das nossas famílias.

Mas existe uma reflexão que não podemos deixar de fazer: que tipo de Brasil estamos construindo com nossas próprias atitudes?

É comum esperarmos honestidade dos governantes, mas será que praticamos a honestidade nas pequenas decisões? Cobramos respeito das autoridades, mas como tratamos aqueles que pensam diferente de nós?

“O Brasil que desejamos para amanhã começa nos valores que praticamos hoje.”

Eu acredito que uma nação não é transformada apenas por decisões tomadas nos palácios do poder. Ela também é construída dentro das casas, nas escolas, nas empresas e nas relações entre as pessoas.

O voto é uma ferramenta fundamental da democracia. Por isso, precisa ser exercido com consciência, responsabilidade e discernimento. Mais do que escolher alguém com quem nos identificamos, devemos avaliar propostas, trajetórias, caráter e compromisso com o bem coletivo.

Não podemos permitir que a paixão política nos faça perder a capacidade de pensar. Nenhum candidato é perfeito, nenhum partido possui todas as respostas e nenhuma liderança deve estar acima da responsabilidade de prestar contas à sociedade.

“O voto pode definir quem governa o país, mas são os valores de um povo que ajudam a definir o futuro da nação.”

Ao longo da minha caminhada, tenho aprendido que grandes transformações começam quando pessoas assumem responsabilidade por aquilo que está ao seu alcance. Não precisamos esperar uma eleição para agir com integridade, ajudar quem necessita ou contribuir para uma sociedade mais justa.

Na perspectiva cristã, encontramos um princípio essencial: amar o próximo e agir com justiça. Esses valores não pertencem a um partido ou ideologia. São fundamentos que podem orientar nossas escolhas e fortalecer a convivência em uma sociedade tão diversa como a brasileira.

O Brasil precisa de bons governantes, sem dúvida. Mas também precisa de cidadãos comprometidos, famílias que transmitam valores, lideranças responsáveis e pessoas dispostas a construir pontes em vez de aprofundar divisões.

As eleições passam. Os governos mudam. Mas as consequências das nossas escolhas permanecem.

Talvez a pergunta mais importante deste momento não seja apenas quem queremos ver governando o Brasil, mas que tipo de brasileiros estamos decididos a ser.

Porque o país que sonhamos não começa somente nas urnas. Começa na consciência, no caráter e nas atitudes de cada um de nós.



